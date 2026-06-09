مكافأة التألق.. باريس سان جيرمان يمدد عقد يحيى خالد حتى 2030

أعلن نادى باريس سان جيرمان تمديد عقد المحترف المصرى فى صفوف الفريق الأول لكرة اليد، يحيى خالد.

واتفق النادى الباريسى مع اللاعب يحيى خالد على التجديد حتى 30 يونيو 2030، فى ظل المستويات المميزة التى يقدمها رفقة فريقه.

وجاء بيان سان جيرمان كالتالى: «يسر نادى باريس سان جيرمان لكرة اليد أن يعلن عن تمديد عقد يحيى عمر حتى 30 يونيو 2030».

وأضاف: «بعد انضمامه إلى النادى فى الأول من يوليو 2024، جدد الظهير الأيمن الدولى المصرى البالغ من العمر 28 عامًا عقده طويل الأمد مع باريس سان جيرمان لكرة اليد.. ويعكس هذا التجديد طموح النادى فى بناء مشروعه الرياضى حول نخبة من أبرز المواهب العالمية فى كرة اليد».

وأكمل: «منذ انضمامه إلى باريس سان جيرمان لكرة اليد صيف عام 2024، سرعان ما رسّخ يحيى عمر مكانته كلاعب أساسى فى تشكيلة الفريق الباريسى.. بفضل قوته ومهارته فى التسديد وقدرته على حسم المباريات فى اللحظات الحاسمة، أصبح الظهير الأيمن المصرى أحد أبرز اللاعبين فى مركزه على الساحة الأوروبية».

وتابع البيان: «لعب تأثيره وثبات مستواه دورًا محوريًا فى فوز النادى بلقب الدورى الفرنسى خلال موسمى 2024-2025 و2026-2026، مما يؤكد أهميته لطموحات باريس سان جيرمان لكرة اليد محليًا وفى دورى أبطال أوروبا لكرة اليد».