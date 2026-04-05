لدعم الأسر الأكثر احتياجًا.. آخر موعد لصرف منحة وزارة التموين 2026

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن صرف منحة دعم التموين 2026 لكل بطاقة تموينية، لتقديم الدعم للأسر الأكثر احتياجًا، فارتفعت مؤشرات البحث من قبل المواطنين عن آخر موعد لصرف منحة وزارة التموين.

صرف منحة دعم التموين 2026

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، تنفيذ قرار صرف منحة دعم إضافي بقيمة 400 جنيه شهريًّا لكل بطاقة تموينية مستحقة لـ شهرَي مارس وأبريل 2026.

ويستفيد من القرار نحو 10 ملايين بطاقة تموينية تمثل قرابة 25 مليون مواطن، ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي أقرتها الدولة قبل حلول شهر رمضان.

آخر موعد لـ صرف منحة التموين 2026

يستمر صرف الدعم خلال شهري مارس وأبريل 2026، على أن تمتد فترة الصرف لمدة شهرين آخرين بعد أبريل، وذلك بالتزامن مع قرار الحكومة بمد صرف منحة التموين لمدة شهرين إضافيين.

رابط الاستعلام عن منحة التموين

ويستطيع كل مواطن الاستعلام عن منحة التموين لعام 2026 الكترونياً دون الحاجة للذهاب إلى أي مكتب، من خلال الدخول مباشرة إلى موقع بوابة مصر الرقمية عبر الرابط من هنا.

طرق الاستعلام عن منحة التموين 2026

أتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية خدمة الاستعلام عن استحقاق منحة التموين باستخدام الرقم القومي من خلال الخطوات التالية:

-الدخول إلى الموقع الرسمي لبوابة مصر الرقمية من هنا.

-اختيار «خدمات التموين».

-تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد.

-اختيار خدمة الاستعلام عن بطاقة التموين.

-إدخال الرقم القومي لصاحب البطاقة بشكل صحيح.

-بعد إتمام الخطوات، تظهر بيانات البطاقة كاملة، بما في ذلك عدد المستفيدين وحالة الاستحقاق، وما إذا كانت البطاقة مدرجة ضمن الفئات المستحقة للمنحة.

أماكن صرف منحة دعم التموين 2026

يتم صرف قيمة الـ400 جنيه عبر 40 ألف منفذ تمويني على مستوى الجمهورية، تشمل:

- المجمعات الاستهلاكية

- منافذ «كاري أون»

- منافذ «جمعيتي»

- بدالي التموين.

طرق الاستعلام عن استحقاق منحة التموين؟

أتاحت وزارة التموين عدة طرق يمكن من خلالها للمواطن التأكد من استحقاقه لصرف منحة التموين، ومن أبرزها:

-وصول رسالة نصية على الهاتف المحمول المسجل بالبطاقة التموينية تؤكد استحقاق المنحة.

-ظهور إشعار الاستحقاق على بون صرف الخبز عند استخدام البطاقة التموينية.

-مراجعة منفذ التموين التابع للبطاقة لمعرفة موقف الاستحقاق.

كيفية الاستفادة من قيمة منحة دعم التموين 2026

أتاحتِ الوزارة حرية اختيار السلع المصروفة من قيمة المنحة وفق احتياجات كل أسرة، دون التقيد بأصناف محددة، ومن أبرز السلع المتاحة:

- السكر

- الأرز

- الزيت

- المكرونة.