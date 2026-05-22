الشامي يحقق حلم طفل سوري ويتكفل بشراء منزل لأسرته قبل عيد الأضحى

لفت الفنان السوري الشامي الأنظار خلال الساعات الماضية بعد موقف إنساني مؤثر تجاه طفل سوري كان يعمل في بيع البسكويت بشوارع دمشق، حيث أعلن تكفله بشراء منزل له ولعائلته، في خطوة لاقت تفاعلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاءت بداية القصة بعد انتشار مقطع فيديو للطفل أحمد، ظهر خلاله وهو يجوب الشوارع لبيع البسكويت من أجل مساعدة أسرته في دفع إيجار المنزل، وسط حالة من التعاطف الكبير من المتابعين بسبب حديثه العفوي وتحمله المسؤولية في سن صغيرة.

وأثار الطفل تأثر الكثيرين بعدما أكد خلال الفيديو رفضه أن تعمل والدته، مفضلا أن يتحمل بنفسه مشقة العمل لمساعدة أسرته، وهو ما دفع عددًا كبيرًا من رواد مواقع التواصل إلى تداول المقطع والإشادة بشخصيته.

ولم يكن الفنان الشامي بعيدًا عن هذا التفاعل، إذ أعاد نشر الفيديو عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، معبرًا عن تأثره الكبير بما شاهده، مؤكدًا رغبته في تقديم الدعم الكامل للطفل وعائلته.

وبعد ساعات قليلة، أعلن الشامي بشكل رسمي تكفله بشراء منزل للأسرة قبل حلول عيد الأضحى 2026، موجها رسالة مؤثرة للطفل قال فيها إن العيد لن يأتي إلا وهم داخل منزلهم الجديد، ولن يعيشوا مجددًا تحت ضغط القلق من الإيجار.

كما أوضح الفنان السوري أنه بدأ بالفعل التواصل مع عائلة الطفل من أجل إنهاء الإجراءات اللازمة وتأمين المنزل، وهو ما تحقق بعد جهود سريعة، ليعلن لاحقًا نجاحه في الوصول إلى الأسرة وتوفير المسكن الجديد لهم.

من جانبه، عبّر الطفل أحمد عن سعادته الكبيرة بهذه المبادرة الإنسانية، مؤكدًا أن دعم الشامي أعاد إليه الأمل ومنحه شعورًا بالأمان، خاصة بعد الظروف الصعبة التي كانت تمر بها أسرته.

ورد الشامي على كلمات الطفل بطريقة عفوية لاقت إعجاب الجمهور، حيث أطلق عليه لقب “أحمد البطل”، في رسالة حملت الكثير من الدعم والتقدير لشجاعته وتحمله المسؤولية رغم صغر سنه.

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع تصرف الشامي، مشيدين بموقفه الإنساني وحرصه على مساعدة الطفل بشكل حقيقي، معتبرين أن ما قام به يعكس جانبا مختلفا من شخصية الفنان بعيدًا عن الغناء والشهرة.