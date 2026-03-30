المنيا تدخل منظومة التأين الصحي الشامل.. قريبًا

قال الدكتور خالد عبدالغفار،وزير الصحة والسكان، ننفذ خطتنا لتأهيل ورفع كفاءة المنشآت الطبية بمحافظة المنيا، بالإضافة إلي جاهزية نظم الميكنة الخاصة بتطبيق المنظومة، وذلك سعياً لتسريع وتيرة العمل بهذه المنشآت، تمهيداً لبدء التشغيل التجريبى لمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، وزيادة عدد المستفيدين من تطبيق هذه المنظومة.

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على ما يحظى به قطاع الصحة من اهتمام من جانب مختلف أجهزة وجهات الدولة المعنية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الشأن، وما يتضمن ذلك من توجيه مخصصات كبيرة ضمن موازنة العام المالي 2026 / 2027 لهذا القطاع الحيوى، سعياً لرفع وتحسين جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال هذا القطاع.



جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، مع الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، لمتابعة عدد من ملفات العمل، وذلك بحضور عدد من مسئولى الوزارة.



وتناول الدكتور خالد عبد الغفار، خلال الاجتماع، الموقف التنفيذي لمشروعات إنشاء وتطوير ورفع كفاءة عدد من المنشآت الصحية والطبية على مستوى الجمهورية، والبرامج الزمنية المقررة للانتهاء من هذه المشروعات، تمهيداً لسرعة دخولها الخدمة، تعظيما للاستفادة مما تم ضخه من استثمارات في هذا القطاع الحيوى، وبما يحقق المزيد من الاستدامة لهذه المنشآت.



واستعرض الدكتور خالد عبد الغفار، خلال الاجتماع، مستجدات موقف عدد من المبادرات الرئاسية المنفذة في قطاع الصحة، وما تم تقديمه في إطار هذه المبادرات من خدمات صحية وعلاجية للمواطنين على مستوى الجمهورية.