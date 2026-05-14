وكيل رياضة القليوبية يحيل المخالفين فى مراكز الشباب للتحقيق

قام الدكتور وليد الفرماوي، مدير مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، بجولة تفقدية مفاجئة لعدد من مراكز الشباب التابعة لإدارتي بنها وكفر شكر، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لضبط منظومة العمل والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة داخل مراكز الشباب.



وشملت الجولة متابعة مراكز شباب ميت راضي وجمجرة الكبرى بإدارة بنها، بالإضافة إلى مراكز شباب كفر منصور، وكفر علي، وميت الدريج، والمنشأة الكبرى بإدارة كفر شكر، حيث حرص “الفرماوي” على مراجعة مدى انضباط العاملين، ومستوى النظافة العامة، والتأكد من انتظام العمل وتقديم الأنشطة والخدمات بصورة مناسبة.

ورافق مدير المديرية خلال الجولة الدكتور محمد عبد المؤمن وكيل المديرية للرياضة، حيث تم المرور على مختلف المنشآت والملاعب ومتابعة سير العمل داخل المراكز.

وأسفرت الجولة عن إحالة مركزين شباب للشئون القانونية للتحقيق مركز شباب كفر منصور ومركز شباب كفر علي بسبب وجود عدد من الملاحظات الإدارية، مع التشديد على ضرورة تلافي السلبيات والالتزام الكامل بالتعليمات المنظمة للعمل داخل الهيئات الشبابية.

وأكد “الفرماوي” أن الجولات المفاجئة مستمرة بمختلف مراكز الشباب على مستوى المحافظة، بهدف تحقيق الانضباط الإداري، ورفع كفاءة الأداء، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للنشء والشباب.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات وزارة الشباب والرياضة بقيادة الأستاذ جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، والأستاذ الدكتور حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية، بضرورة المتابعة المستمرة لمراكز الشباب وتطوير الأداء بها.