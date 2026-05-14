نادي القيادات الشبابية بالحيزة ينظم تدريبا ميدانيا حول أنظمة سلامة الغذاء بشركة القاهرة للزيوت والصابون

نظم نادي القيادات الشبابية بمحافظة الجيزة، التابع لوزارة الشباب والرياضة، فعاليات التدريب الميداني المتخصص حول "تطبيقات أنظمة جودة وسلامة الغذاء HACCP System، وذلك في إطار السعي المستمر لربط الجانب الأكاديمي بالتطبيق الصناعي الفعلي وتأهيل الشباب لسوق العمل.

وأقيم التدريب بمقر شركة القاهرة للزيوت والصابون بالعياط، وذلك تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة.

كما جاء البرنامج التدريبي ثمرة تعاون مثمر بين وزارة الشباب والرياضة، وكلية الزراعة بجامعة الأزهر الشريف، ومشروع «سفراء الأزهر» بالمنظمة العالمية لخريجي الأزهر، وشهد التدريب حضوراً متميزاً وتفاعلاً كبيراً من المشاركين الذين بلغ عددهم 30 متدرباً من المهتمين بمجال الجودة والتصنيع الغذائي.

وذلك بحضور الدكتور رضوان النجار، رئيس نادي القيادات الشبابية بمحافظة الجيزة، وأعضاء مجلس إدارة النادي، وبمتابعة وتوجيه من الدكتور محمد غنيم، مدير عام التعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة، وخالد فوزي، مدير إدارة تأهيل الكوادر الشبابية.

وقد تضمن اليوم التدريبي جولات عملية ومحاضرات تطبيقية داخل خطوط الإنتاج بالشركة، حيث تعرف المشاركون على تطبيقات نظام الهاسب، وكيفية تطبيق معايير تحليل المخاطر داخل البيئة الصناعية، وكذلك آليات رصد ومتابعة نقاط التحكم لضمان سلامة المنتج النهائي، مع معرفة دقيقة لممارسات التصنيع الجيد (GMP)، من خلال أحدث الأساليب المتبعة داخل خطوط الإنتاج لضمان الجودة الشاملة، والتعرف على المعايير الدولية والمحلية المطبقة في صناعة الزيوت والمنظفات.

وفي ختام الفعاليات، قدم نادي القيادات الشبابية بالجيزة، خالص شكره وتقديره لشركة القاهرة للزيوت والصابون، على حسن الاستقبال والتعاون المثمر في إنجاح هذا اليوم التدريبي، مؤكدين على دور هذه المبادرات في صقل مهارات الشباب وتقديم نماذج وطنية قادرة على المنافسة في سوق العمل بوعي وعلم.