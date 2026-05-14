نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروع تطوير طريق المريوطية وتقاطعاته مع الدائري الأوسطي

تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة، أعمال تدبيش جسر ترعة المريوطية الجاري تنفيذها ضمن أعمال مشروع تطوير طريق المريوطية وتقاطعاتة مع الدائري الأوسطي بنطاق مركزي أبو النمرس والبدرشين لمتابعة نسب التنفيذ على أرض الواقع.

وذلك في أطار تكليفات

الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، بمتابعة مشروعات تطوير المحاور والطرق المرورية الجاري تنفيذها بمراكز ومدن المحافظة.

ووجه نائب محافظ الجيزة، بإزالة أي معوقات تواجه أعمال التنفيذ مؤكدا علي الشركة المنفذة لأعمال التدبيش بضرورة تنفيذ الأعمال بأعلي المعايير الهندسية مع تأمين جانبي الترعة بحواجز خرسانية بعدد من القطاعات لمنع انزلاق السيارات وذلك حفاظا علي أرواح المارة وقائدي المركبات مشددا بالالتزام بالجدول الزمني المحدد لنهو أعمال تدبيش الترعه للارتقاء وإظهارها بشكل حضاري تمهيدا للبدء في أعمال رصف الطريق بما يعود بالنفع للمواطن فضلآ عن كونه محورا مروريا رئيسيا للمزارات السياحية.

رافق نائب المحافظ خلال الجولة، محمود شنب رئيس مركز أبو النمرس وبشير عبد الباسط العقباوي رئيس مركز البدرشين ومحسن عبد الرشيد رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري لمحافظتي القاهره والجيزة ومحمد حسني رئيس جهاز التفتيش ومحمود سليمان مدير عام صرف شمال الجيزة ومسؤولي هيئة الطرق والكباري والشركات المنفذة للأعمال.