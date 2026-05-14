محافظ الجيزة يناقش موقف أعمال التطوير لمسارات الحركة المرتبطة بمحور الفريق كمال عامر

كلف الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة بسرعة الانتهاء من مشروعات المرافق والمتعارضات مع أعمال تطوير مسارات الحركة المرتبطة مع محور الفريق كمال عامر ومحيطه وذلك لتمكين جهاز تعمير القاهرة الكبرى والشركات المنفذة من استكمال الأعمال بالقطاعات المتبقية والمشروعات المستحدثة وفق الجداول الزمنية المحددة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ مع مسؤولي جهاز تعمير القاهرة الكبرى لبحث موقف استكمال أعمال تطوير محور الفريق كمال عامر بقطاعي «سوق ناهيا الحضاري ومطلع شارع ناهيا»

حيث أكد المحافظ أن المشروعات الجاري تنفيذها تستهدف تحسين السيولة المرورية بالمناطق الواقعة أسفل المحور ومحيطه ومسارات الحركة المرتبطة معه إلى جانب الارتقاء بالمظهر الحضاري للمناطق المطلة عليه وذلك لتعظيم الاستفادة من المشروع.

وخلال الاجتماع تابع المحافظ موقف أعمال التطوير الخاصة بعدد من المنازل والمطالع بمحور الفريق كمال عامر بنطاق ناهيا ومركز بحوث جامعة القاهرة

كما اطلع على معدلات تنفيذ سلالم المشاة بمنطقتي بشتيل وكوبري الخشب مشددًا على ضرورة الالتزام بالهوية البصرية الموحدة للمحافظة بما يحقق سهولة الحركة للمواطنين خاصة بالمحاور والاتجاهات المؤدية إلى المناطق السياحية والمتقاطعة مع محور الفريق كمال عامر.

ووجّه المحافظ بدراسة إنشاء ساحات انتظار للسيارات وزيادة المسطحات الخضراء وأعمال التشجير إلى جانب توفير مناطق استثمارية وخدمية بمحيط المحور بما يسهم في منع ظهور الأسواق العشوائية والباعة الجائلين مع الاهتمام بتنفيذ أعمال طلاء واجهات العقارات لتحسين الصورة البصرية للمناطق المحيطة.

كما اطمأن المحافظ على معدلات تنفيذ الأعمال بمحور عمرو بن العاص بالمسارات المستحدثة له واستمع إلى شرح حول نسب الإنجاز ومراحل التنفيذ مؤكدًا ضرورة الالتزام بالمواعيد المقررة للانتهاء من الأعمال والانتهاء من التجهيزات الخاصة بالافتتاح الرسمي للمحور.

حضر الاجتماع هند عبد الحليم نائب المحافظ ومحمد مرعي السكرتير المساعد للمحافظة ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، والمهندس وليد عبد اللطيف، معاون المحافظ واللواء بدر ندا رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى ومدينة الجيزة وحي بولاق الدكرور والإدارات المعنية.