«أنا موفّر».. تلاميذ “جيل أكتوبر” يقودون حملة لترشيد الكهرباء والمياه بشرم الشيخ

أطلقت مدرسة جيل أكتوبر الابتدائية بمدينة شرم الشيخ مبادرة توعوية متميزة لترشيد استهلاك الكهرباء والمياه، في إطار توجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، وتماشيًا مع رؤية الدولة للحفاظ على الموارد وتحقيق الاستدامة.

جاءت المبادرة تحت شعار «أنا موفّر & وفرها ببساطة»، برعاية الدكتورة وفاء محمد رضا، مدير تعليم جنوب سيناء، وبإشراف مها عبد السلام، مدير إدارة التدريب بالمديرية.

وشارك فيها عدد من تلاميذ المدرسة، من بينهم: يوسف عبد العال، ومريم عادل، وياسين عبد العال، ومكة محمود، وتقى عبد العال، وكيان محمود.

ونفّذ التلاميذ حملات توعوية داخل المدرسة، رافعين لافتات تحمل رسائل إرشادية مؤثرة، منها: «لو مش محتاجني اطفِني»، و«وفّرها النهارده تلاقيها بكرة»، و«ترشيد الكهرباء عادة بسيطة... فائدة كبيرة»، في محاولة لغرس سلوكيات إيجابية لدى زملائهم، وتشجيعهم على الاستخدام الرشيد للطاقة والمياه.

وأكدت الدكتورة وفاء محمد رضا أن المبادرة تستهدف تعديل سلوك الطلاب نحو ترشيد الاستهلاك، والحفاظ على الموارد الطبيعية، إلى جانب ترسيخ مفاهيم بيئية مهمة، مثل: «كل نقطة مياه تساوي حياة»، و«الطاقة المُرشّدة تساوي مستقبلًا مضيئًا».

ووجّهت بدمج رسائل المبادرة ضمن فقرات الإذاعة المدرسية، وإطلاق مسابقات «المدرسة الصديقة للبيئة»، فضلًا عن تكريم الطلاب المتميزين ومنحهم لقب «سفراء الترشيد»، دعمًا لنشر الوعي البيئي داخل المجتمع المدرسي.

من جانبها، أكدت مها عبد السلام أن المبادرة جرى تعميمها على جميع مدارس محافظة جنوب سيناء بمختلف الإدارات التعليمية، ضمن خطة متكاملة لتعزيز الوعي البيئي وترسيخ ثقافة بين الطلاب.