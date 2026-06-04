مدير تعليم البحر الأحمر يتابع انطلاق امتحانات الإعدادية ويشدد على توفير الأجواء المناسبة للطلاب

تابع مصطفى عبده، مدير مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، اليوم، انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025/2026، من خلال جولة ميدانية بعدد من اللجان الامتحانية، للاطمئنان على انتظام سير الامتحانات وتوفير المناخ الملائم للطلاب.

وتأتي الجولة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور وليد عبدالعظيم البرقي محافظ البحر الأحمر، بضرورة المتابعة المستمرة للعملية التعليمية والامتحانية، والعمل على تهيئة الأجواء المناسبة التي تساعد الطلاب على أداء امتحاناتهم في أجواء من الهدوء والانضباط.

وشملت الجولة التفقدية زيارة مدرستي الشهيد وليد الجعفري الإعدادية وخالد بن الوليد الإعدادية المشتركة، حيث تفقد مدير المديرية اللجان الامتحانية وتابع انتظام العمل داخلها، والتأكد من الالتزام الكامل بالتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات.

وأكد مصطفى عبده أهمية تطبيق جميع الضوابط والتعليمات الخاصة بالعملية الامتحانية، بما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب وتوفير بيئة مناسبة تساعدهم على التركيز وأداء الامتحانات بشكل جيد.

كما اطمأن على توافر سبل الراحة داخل اللجان، ومدى جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب، مشددًا على سرعة التعامل مع أي ملاحظات أو معوقات قد تؤثر على سير الامتحانات أو راحة الطلاب.

وأشار مدير مديرية التربية والتعليم إلى أن جميع الأجهزة التعليمية بالمحافظة تعمل وفق خطة متكاملة لمتابعة سير الامتحانات، مع استمرار الجولات الميدانية على مستوى الإدارات التعليمية المختلفة طوال فترة الامتحانات.

وأكد أن تعليم البحر الأحمر يواصل تنفيذ رؤية المحافظة الهادفة إلى تطوير المنظومة التعليمية وتحقيق أعلى درجات الانضباط داخل المدارس، بما يضمن توفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة للطلاب.

واختتم مدير المديرية جولته بتوجيه الأمنيات بالتوفيق والنجاح لجميع طلاب الشهادة الإعدادية، مؤكدًا استمرار المتابعة اليومية لضمان انتظام أعمال الامتحانات بكافة لجان المحافظة.