قلل استهلاكك للنص.. عادات بسيطة لتخفيض فاتورة الكهرباء بعد الزيادة الجديدة

بالتزامن مع تطبيق الأسعار الجديدة للكهرباء، يتزايد بحث المواطنين عن حلول عملية للحد من الشريحة المرتفعة للكهرباء وضبط الميزانية الشهرية، ولأن تفاصيل صغيرة في استخدام الأجهزة قد تحدث فارقًا كبيرًا في القراءة النهائية للمعداد، يبحث المواطنين عن خطة موفرة تعتمد على تغيير عادات بسيطة داخل المنزل، وكيفية إعادة ضبط استهلاكك اليومي وتجنب الأخطاء المكلفة دون التخلي عن الراحة، حيث أصبحت إدارة الاستهلاك المنزلي ضرورة ملحة لا رفاهية.

زر يضاعف فاتورة الكهرباء

مع اشتداد موجة الحر وارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ، يزداد الاعتماد على أجهزة التبريد والتكييف التي تعمل على تلطيف الأجواء داخل المنازل، ما يؤدي إلى ارتفاع فاتورة الكهرباء بشكل ملحوظ، إضافة إلى عادة شائعة يتبعها البعض أثناء تشغيل التكييف تضاعف أيضًا من فاتورة الكهرباء دون دراية.



بحسب موقع «genhvac»، أنه على الرغم من العادات الخاطئة التي يتبعها البعض أثناء تشغيل التكييف في فصل الصيف، إلا أنّ هناك عادة شائعة يفعلها البعض يوميًا، وهي الضغط على زر Fan في ريموت التكييف والذي يعمل على مضاعفة فاتورة الكهرباء بشكل ملحوظ خلال أشهر الصيف، خاصة أن هذا الزر الموجود على بعض أجهزة التحكم عن بعد، يُستخدم للتحكم في سرعة مروحة التكييف، وكلما زادت سرعة المروحة، ارتفع استهلاك الطاقة وزادت فاتورة الكهرباء.

أخطاء فى تشغيل التكييف ترفع الفاتورة

وجه جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عدة تحذيرات للمواطنين بشأن بعض السلوكيات الخاطئة التى تؤدى إلى زيادة قيمة فاتورة الكهرباء بشكل ملحوظ، خاصة مع الاستخدام المكثف للأجهزة الكهربائية خلال فصل الصيف.

وأكد الجهاز، أن تشغيل التكييف لساعات طويلة مع فتح النوافذ أو الأبواب من أكثر الأسباب التى تؤدى إلى زيادة الاستهلاك، لأن الجهاز يواصل العمل بأقصى طاقة للحفاظ على درجة الحرارة المطلوبة.



كما حذر من ضبط التكييف على درجات منخفضة جدًا مثل 16 أو 17 درجة، موضحًا أن ذلك يضاعف استهلاك الكهرباء بصورة كبيرة، بينما يُفضل تشغيله على 24 أو 25 درجة لتحقيق تبريد مناسب مع استهلاك أقل للطاقة.

أجهزة تسحب الكهرباء حتى بعد غلقها

أشار جهاز الكهرباء، إلى وجود أجهزة تستمر فى استهلاك الكهرباء بمجرد بقائها متصلة بالفيشة، حتى إذا كانت مغلقة، وهو ما يؤدى إلى استنزاف رصيد العداد دون ملاحظة واضحة.



ومن أبرز هذه الأجهزة: شواحن الهواتف، الريسيفر، الشاشات، الميكروويف، أجهزة الكمبيوتر، والغلاية الكهربائية.

عادات خاطئة لنفاذ شحن العداد بسرعة

أوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن هناك أسبابًا متعددة تؤدى إلى سرعة نفاد رصيد العداد مسبق الدفع، أبرزها:

ـ تشغيل التكييف لفترات طويلة.



ـ الاستخدام المتكرر للسخان الكهربائى.

ـ تشغيل أكثر من جهاز كهربائى قوى فى وقت واحد.

ـ وجود تسريب أو أعطال كهربائية.

ـ ترك الإضاءة والأجهزة تعمل دون حاجة.



ـ استخدام أجهزة قديمة مرتفعة الاستهلاك.

كما تختلف قيمة الاستهلاك من منزل لآخر حسب الشريحة الكهربائية، إذ ترتفع تكلفة الكيلو وات مع زيادة حجم الاستهلاك الشهرى.