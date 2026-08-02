قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طهران تنفي التوصل لاتفاق بشأن مضيق هرمز وتصف تقارير إعادة فتحه بـ"الكاذبة"
شوقي غريب لـ صدى البلد: طلبات المنتخب أوامر و5 ملفات لتطوير الكرة المصرية
الصحة: الخط الساخن الموحد 105 يسجل أكثر من 38 ألف مكالمة في النصف الأول من 2026 بنسبة إنجاز 100%
تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر
شوقي غريب يكشف لـ صدى البلد: خطة عمل للمنتخبات الوطنية حتى أولمبياد 2032
مصرع 3 أشخاص وإصابة اثنين في حادث غرق داخل قرية سياحية بالساحل الشمالي
الجيش الأوكراني يعلن قصف مصفاة نفط في منطقة ساراتوف الروسية
وكالة فارس: لا اتفاق بشأن إعادة فتح مضيق هرمز
6.2 مليار مشاهدة تراكمية على قنوات beIN SPORTS خلال بطولة كأس العالم 2026
القوات الروسية تستهدف سفينة تحمل معدات عسكرية للقوات الأوكرانية في البحر الأسود
«الزراعة»: ضبط أكثر من 226 طن لحوم ومنتجاتها مُخالفة للاشتراطات الصحية خلال يوليو
زفاف ينتظره الملايين.. هل اقترب رونالدو من حسم أكبر قرار في حياته؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

قلل استهلاكك للنص.. عادات بسيطة لتخفيض فاتورة الكهرباء بعد الزيادة الجديدة

تخفيض فاتورة الكهرباء
تخفيض فاتورة الكهرباء
خالد يوسف

بالتزامن مع تطبيق الأسعار الجديدة للكهرباء، يتزايد بحث المواطنين عن حلول عملية للحد من الشريحة المرتفعة للكهرباء وضبط الميزانية الشهرية، ولأن تفاصيل صغيرة في استخدام الأجهزة قد تحدث فارقًا كبيرًا في القراءة النهائية للمعداد، يبحث المواطنين عن خطة موفرة تعتمد على تغيير عادات بسيطة داخل المنزل، وكيفية إعادة ضبط استهلاكك اليومي وتجنب الأخطاء المكلفة دون التخلي عن الراحة، حيث أصبحت إدارة الاستهلاك المنزلي ضرورة ملحة لا رفاهية.

زر يضاعف فاتورة الكهرباء

مع اشتداد موجة الحر وارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ، يزداد الاعتماد على أجهزة التبريد والتكييف التي تعمل على تلطيف الأجواء داخل المنازل، ما يؤدي إلى ارتفاع فاتورة الكهرباء بشكل ملحوظ، إضافة إلى عادة شائعة يتبعها البعض أثناء تشغيل التكييف تضاعف أيضًا من فاتورة الكهرباء دون دراية.


بحسب موقع «genhvac»، أنه على الرغم من العادات الخاطئة التي يتبعها البعض أثناء تشغيل التكييف في فصل الصيف، إلا أنّ هناك عادة شائعة يفعلها البعض يوميًا، وهي الضغط على زر Fan في ريموت التكييف والذي يعمل على مضاعفة فاتورة الكهرباء بشكل ملحوظ خلال أشهر الصيف، خاصة أن هذا الزر الموجود على بعض أجهزة التحكم عن بعد، يُستخدم للتحكم في سرعة مروحة التكييف، وكلما زادت سرعة المروحة، ارتفع استهلاك الطاقة وزادت فاتورة الكهرباء. 

أخطاء فى تشغيل التكييف ترفع الفاتورة

وجه جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عدة تحذيرات للمواطنين بشأن بعض السلوكيات الخاطئة التى تؤدى إلى زيادة قيمة فاتورة الكهرباء بشكل ملحوظ، خاصة مع الاستخدام المكثف للأجهزة الكهربائية خلال فصل الصيف.

وأكد الجهاز، أن تشغيل التكييف لساعات طويلة مع فتح النوافذ أو الأبواب من أكثر الأسباب التى تؤدى إلى زيادة الاستهلاك، لأن الجهاز يواصل العمل بأقصى طاقة للحفاظ على درجة الحرارة المطلوبة.


كما حذر من ضبط التكييف على درجات منخفضة جدًا مثل 16 أو 17 درجة، موضحًا أن ذلك يضاعف استهلاك الكهرباء بصورة كبيرة، بينما يُفضل تشغيله على 24 أو 25 درجة لتحقيق تبريد مناسب مع استهلاك أقل للطاقة.

أجهزة تسحب الكهرباء حتى بعد غلقها

أشار جهاز الكهرباء، إلى وجود أجهزة تستمر فى استهلاك الكهرباء بمجرد بقائها متصلة بالفيشة، حتى إذا كانت مغلقة، وهو ما يؤدى إلى استنزاف رصيد العداد دون ملاحظة واضحة.


ومن أبرز هذه الأجهزة: شواحن الهواتف، الريسيفر، الشاشات، الميكروويف، أجهزة الكمبيوتر، والغلاية الكهربائية.

عادات خاطئة لنفاذ شحن العداد بسرعة

أوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن هناك أسبابًا متعددة تؤدى إلى سرعة نفاد رصيد العداد مسبق الدفع، أبرزها:
ـ تشغيل التكييف لفترات طويلة.


ـ الاستخدام المتكرر للسخان الكهربائى.
ـ تشغيل أكثر من جهاز كهربائى قوى فى وقت واحد.
ـ وجود تسريب أو أعطال كهربائية.
ـ ترك الإضاءة والأجهزة تعمل دون حاجة.


ـ استخدام أجهزة قديمة مرتفعة الاستهلاك.
كما تختلف قيمة الاستهلاك من منزل لآخر حسب الشريحة الكهربائية، إذ ترتفع تكلفة الكيلو وات مع زيادة حجم الاستهلاك الشهرى.

قلل استهلاكك للنص تخفيض فاتورة الكهرباء الكهرباء بعد الزيادة الجديدة أخطاء فى تشغيل التكييف الأسعار الجديدة للكهرباء ضبط استهلاكك اليومي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محافظ البحيرة

بالأسماء .. حركة تنقلات ضباط الشرطة والبحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة 2026

تنسيق الجامعات 2026

مؤشرات تنسيق الجامعات 2026.. الحدود الدنيا لكليات الحاسبات والمعلومات لطلاب علمي رياضة

تنسيق الجامعات 2026

بعد قليل.. التعليم العالي تعلن الحد الأدنى للمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات

امام عاشور.

رغم العرض السعودي الضخم.. إمام عاشور يغلق ملف الاحتراف ويُجدّد عقده مع الأهلي بـ 200 مليون جنيه

عمر مرموش

رسالة مانشستر سيتي حسمت الجدل.. هل يرحل عمر مرموش عن الفريق؟

وزارة التعليم العالي

91.25% علمي علوم و86.09% للشعبة الهندسة و71.56% الادبي.. ننشر الحد الأدنى للتسجيل بـ المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات

تنسيق الجامعات 2026

مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى 2026 .. 93.1% للطب و92.6% للأسنان و88.9% للهندسة

وزارة التعليم العالي

تنسيق الجامعات 2026.. تعليمات مهمة لطلاب الثانوية العامة قبل التسجيل بالمرحلة الأولى

ترشيحاتنا

مهرجان جرش

الرقص الروسي والدبكة الأردنية يلونان ليالي الهيبودروم في يومه العاشر

مهرجان جرش

المسرح الشمالي يختتم آخر فعاليّاته الثقافية في جرش الـ40

مهرجان المونودراما المسرحي الرابع

مسرحية "المدعو صدفة" من البحرين تحصد جوائز مهرجان المونودراما المسرحي الرابع

بالصور

ماذا يحدث للقلب عند تناول الشوفان؟

ماذا يحدث للقلب عند تناول الشوفان؟
ماذا يحدث للقلب عند تناول الشوفان؟
ماذا يحدث للقلب عند تناول الشوفان؟

طريقة عمل بيتزا السبانخ بالجبن

طريقة عمل بيتزا السبانخ بالجبن
طريقة عمل بيتزا السبانخ بالجبن
طريقة عمل بيتزا السبانخ بالجبن

سارة سلامة تستعرض جمالها بفستان صيفي ملفت .. شاهد

سارة سلامة تستعرض جمالها بفستان صيفي ملفت
سارة سلامة تستعرض جمالها بفستان صيفي ملفت
سارة سلامة تستعرض جمالها بفستان صيفي ملفت

طريقة عمل كفتة الدجاج بالزبادي

الطريقة لعمل كفته الدجاج بالزبادي
الطريقة لعمل كفته الدجاج بالزبادي
الطريقة لعمل كفته الدجاج بالزبادي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : قراءة في هندسة فوضى الشرق الأوسط الجديد

د. أحمد محمد عبد الوهاب

د. أحمد محمد عبد الوهاب يكتب: الطلاق والأبناء... كيف نحمي أطفالنا من صراعات الكبار؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ولادك يا بلدنا رجالة

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: القيادة الرشيدة .. والثوابت الوطنية وإدارة الأزمات

د.أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يحب الرجل المرأة التي يرغب فيها… أم يرغب في المرأة التي يحبها؟

المزيد