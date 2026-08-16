العراق والاتحاد الأوروبي يبحثان آفاق تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي

بحث رئيس اتحاد الغرف التجارية العراقية عامر الفهداوي اليوم /الأحد/ مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى العراق كليمينس سيمتنر، سبل تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين الجانبين.

وذكر اتحاد الغرف العراقي -في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم /الأحد/-أنه "في إطار تعزيز الشراكة التجارية والاقتصادية بين العراق وأوروبا، عُقد في مقر اتحاد الغرف التجارية العراقية في العاصمة بغداد، اجتماع موسع ضم عددًا من المسؤولين وممثلي المؤسسات الاقتصادية والحكومية العراقية إلى جانب بعثة الاتحاد الأوروبي في العراق، بهدف تسريع وتيرة النشاط التجاري في العراق وتسليط الضوء على المشروعات الاستثمارية لجذب الاستثمار الأجنبي إلى العراق وذلك في إطار دعم أهداف الحكومة الرامية إلى استدامة مشروع مسار التنمية وإيجاد أفضل السبل لربط التجارة العراقية بأوروبا والعالم".

وأشار إلى أن المباحثات تضمنت محاور رئيسة أبرزها اتفاقية الشراكة والتعاون بين العراق والاتحاد الأوروبي وخارطة الاستثمار الوطنية ومشروع جوبز لتنمية القطاع الخاص وملف انضمام العراق إلى منظمة التجارة العالمية (WTO) بالتعاون مع مركز التجارة الدولية (ITC)، بالإضافة إلى ملفات التحكيم التجاري ونزاهة الأعمال والمسؤولية المجتمعية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)".

ونوه بأنه تم طرح مجموعة من المشروعات والمبادرات المستقبلية في مجالات الاقتصاد الرقمي والمدن المستدامة والذكية والتحول الرقمي وبرامج بناء قدرات القطاع الخاص خاصة الشركات ورواد الأعمال؛ مما يدعم توسيع آفاق التعاون العراقي الأوروبي ويعزز توجهات العراق نحو اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة.

ولفت إلى أن الاجتماع ناقش تفعيل مذكرة التفاهم المبرمة بين اتحاد الغرف التجارية العراقية واتحاد الغرف الأوروبية (EUROCHAMBRES) بالإضافة إلى تعزيز المشاركة الأوروبية الفعالة في ملتقى الأعمال العراقي - الأوروبي، والذي يعقد ضمن فعاليات المنتدى الوطني العراقي للتجارة والاستثمار (INTF2026) والتي تهدف إلى توطيد العلاقات بين مجتمعي الأعمال العراقي والأوروبي وفتح آفاق أوسع للتعاون التجاري والاستثماري وتنمية الشراكات بين الشركات في كلا الجانبين".