مصادر عسكرية يمنية: مقتـ..ل 200 من عناصر الحوثي في جبهات تعز ومأرب

أفادت مصادر عسكرية يمنية بمقتل 200 من عناصر الحوثي في جبهات تعز ومأرب ، مشيرة إلى أن المليشيا أفرجت عن السجناء للقتال في صفوفها.

وقالت المصادر العسكرية ذاتها في تصريحات نقلتها وسائل إعلام سعودية : قُتل نحو 200 عنصر من مليشيا الحوثي خلال الـ48 ساعة الماضية، معظمهم في جبهات تعز ومأرب

وأشارت المصادر إلى أن معظم قتلى مليشيا الحوثي في اليومين الماضيين ينتمون لما يسمى "لواء الصماد" ممن دفعت بهم المليشيا إلى جبهتي البرح ومقبنة.

وبيّنت المصادر أن أعداد كبيرة من جثث عناصر مليشيا الحوثي وصلت إلى مستشفيات صنعاء خلال اليومين الماضيين.

كما قُتل 64 ضابطا حوثيا من مختلف الرتب خلال الأسبوع الماضي، والمليشيا الحوثية شيعت أكثر من 184 من قتلاها الأسبوع الماضي.

وأكد المصادر العسكرية ان مليشيا الحوثي أفرجت عن مئات السجناء مقابل التحاقهم بجبهات القتال.