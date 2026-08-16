الجيش اليمني ينفذ 181 عملية ضد الحوثيين خلال 24 ساعة

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، اليوم الأحد، تنفيذ سلسلة ضربات استهدفت مواقع وتهديدات تابعة لميليشيا الحوثي على طول خطوط التماس.

ضربات واسعة تدمر معدات ومخازن أسلحة حوثية

وأكدت أن العمليات أسفرت عن تدمير عشرات المعدات والآليات ومخازن الأسلحة التابعة للميليشيا، ومقتل وإصابة العشرات من عناصرها.

181 عملية خلال يوم واحد

وأوضحت القوات المسلحة أنها نفذت 181 عملية عسكرية خلال 24 ساعة استهدفت مواقع ومصادر التهديد الحوثية.

وأشارت إلى أن وحداتها نفذت مهامها "بكفاءة وانضباط مع الالتزام بقواعد الاشتباك"، مؤكدة أنها على "أعلى جاهزية لفرض المعادلة الميدانية وتنفيذ المهام".

العمليات شملت تعز والحديدة ومأرب والضالع وأبين

وبحسب المتحدث باسم القوات المسلحة، امتدت العمليات على مساحة واسعة شملت محيط مدينة تعز، ومحافظات الحديدة وأبين ومأرب والضالع.

وأكد أن لدى الجيش "القدرة والجاهزية للوصول إلى مصادر التهديد الحوثية وتحييدها".

مقتل أكثر من 200 حوثي خلال 48 ساعة في تعز

وكشفت مصادر عسكرية في صنعاء عن مقتل أكثر من 200 من مقاتلي الحوثي خلال الـ48 ساعة الماضية، معظمهم سقطوا في معارك عنيفة وغارات بالمسيرات بمحافظة تعز، في واحدة من أكبر الخسائر التي تمنى بها الجماعة منذ بدء التصعيد الجديد.

وأشارت المصادر إلى أن غالبية القتلى ينتمون إلى ما يُعرف بـ"لواء الصماد"، وأن أعداداً كبيرة من الجث وصلت إلى مستشفيات صنعاء خلال اليومين الماضيين، وفق مصادر عسكرية وطبية.

إدخال مسيرات FPV الانتحارية للخدمة لأول مرة

وكشفت القوات المسلحة اليمنية، السبت، عن إدخال طائرات مسيّرة انتحارية تعمل بنظام "رؤية الشخص الأول" FPV إلى الخدمة الميدانية لأول مرة.

واستخدمت هذه المسيرات في تنفيذ ضربات جوية دقيقة استهدفت ثكنات وعربات عسكرية تابعة للحوثيين.ونشر المركز الإعلامي للجيش مشاهد مصورة توثق لحظات تعقب وتدمير "طقم" تابع للميليشيا في مناطق المواجهات.

وأظهرت اللقطات قدرة هذا النوع من المسيرات على التحكم المباشر والانقضاض عبر بث مرئي لحظي عالي الدقة.

تحول تكتيكي في إدارة المعارك

ووفقاً لمتخصصين عسكريين، فإن إدخال تقنية FPV يمثل نقلة نوعية في إدارة المعارك الميدانية، حيث تمنح المشغل إمكانية اختيار نقطة الإصابة في الهدف بدقة عالية حتى أثناء تحرك الآليات.