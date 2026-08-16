بعد التتويج بكأس الدرع.. أرتيتا يحسم مستقبله مع أرسنال

حسم الإسباني ميكيل أرتيتا، مدرب أرسنال، مستقبله مع النادي، مؤكداً رغبته في الاستمرار مع "المدفعجية"، رغم دخوله العام الأخير من عقده الحالي.

وقال أرتيتا بعد مواجهة مانشستر سيتي في مباراة الدرع الخيرية قبل انطلاق الموسم الجديد والتي فاز بها بثلاثية نظيفة ليتوج باللقب: "أريد البقاء هنا".

وأضاف: "لا داعي للقلق، لأنني أريد أن أكون هنا. أنا سعيد للغاية وممتن للعمل مع الأشخاص الذين أعمل معهم. النادي وأنا على نفس الخط، ولهذا تسير الأمور بشكل طبيعي".

وتأتي تصريحات أرتيتا في ظل رغبة إدارة أرسنال في الإبقاء عليه، بعد نجاحه في قيادة الفريق إلى التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، وإنهاء انتظار دام 22 عاماً، إلى جانب بلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويفتح تمسك أرتيتا بالبقاء الباب أمام إمكانية دخوله مرحلة جديدة من الاستقرار الطويل مع أرسنال، في تجربة قد تذكّر بما فعله الفرنسي أرسين فينجر، الذي قاد الفريق لمدة 22 عاماً بين 1996 و2018، ليصبح المدرب الأطول خدمة في تاريخ النادي.

تولي أرتيتا

وكان أرتيتا قد تولى تدريب أرسنال في ديسمبر 2019، وجدد عقده مرتين، في 2022 و2024، ويستمر عقده الحالي حتى يونيو 2027.