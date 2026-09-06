سقوط هيفاء وهبي.. تفاصيل حفل زفاف ابن جوليا بطرس بلبنان

شهد حفل زفاف ابن الفنانة اللبنانية جوليا بطرس، سامر على لانا نصولي أمس عديد من المواقف غير المتوقعة، وذلك في أجواء عائلية وفنية مميزة، داخل منزل عائلة بو صعب بمنطقة ضهور الشوير في لبنان.

زفاف ابن جوليا بطرس

وأحيا الفنان أحمد سعد حفل الزفاف، عقب حضوره حفل توزيع جوائز الموريكس دور وتكريمه خلال فعالياته، وحرص على مشاركة جوليا بطرس وأسرتها أجواء الاحتفال، حيث قدم مجموعة من أشهر أغانيه، من بينها "اليوم الحلو ده".

وخلال الحفل، مازح أحمد سعد العروسين، موجها حديثه إلى سامر نجل جوليا بطرس، قائلا: "اسمحلي أقولك.. أنا بحب أمك أوي"، وسط أجواء من البهجة والتفاعل بين الحضور.

سقوط هيفاء وهبي

كما أشعلت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي أجواء الزفاف، وقدمت باقة من أغانيها القديمة والجديدة، وسط تفاعل كبير من الحضور، وكان من أبرزها أغنية "بوس الواوا"، التي تفاعلت معها جوليا بطرس بشكل لافت.

وحرصت هيفاء وهبي كذلك على تقديم أحدث أغانيها "نغة"، التي طرحتها خلال الأيام الماضية، إلا أنها تعرضت لموقف طريف أثناء اندماجها في الغناء، بعدما سقطت من على المسرح، قبل أن تستكمل أجواء الحفل.

ومن جانبها، حرصت جوليا بطرس على تقديم أغنية خاصة لنجلها خلال حفل الزفاف، كما ألقت كلمة مؤثرة أمام الحضور، عبرت خلالها عن سعادتها بزواج سامر ودخول لانا إلى عائلتها، قائلة: "من وراك بقيت أم، أنت اللي خليتني أعرف إيه هو الحب وقد إيه قلبي بيساع الحب، جبتلي أحلى بنت بالكون، ودخلت على بيتنا وقلبنا، كنت طول عمري بحلم يكون عندي بنت ودلوقتي بقى عندي لانا".

إطلالات جوليا بطرس ولانا نصولي

وتألقت العروس لانا نصولي خلال حفل زفافها بفستان من تصميم المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب، واعتمدت مكياجا هادئا وبسيطا، منح إطلالتها طابعا أنيقا وناعما.

كما ظهرت جوليا بطرس بإطلالة ملكية لافتة، حيث ارتدت فستانا من تصميم إيلي صعب أيضا، لتكمل أجواء الاحتفال بإطلالة راقية تناسب المناسبة.