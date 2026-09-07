نبيلة عبيد: أتمني إذاعة يا ابنتي لا تحيريني معك في رمضانl خاص

قالت الفنانة القديرة نبيلة عبيد، إنه يجري حاليًا كتابة حلقات مسلسلها الإذاعي الجديد «يا ابنتي لا تحيريني معك».

وأضافت نبيلة عبيد لـ«صدى البلد»: «المشروع ما زال في بدايته، ومن المقرر أن يتم التسجيل بعد الانتهاء من كتابة الحلقات كاملة، ويتم بعدها ترشيح الأسماء المشاركة، حيث سيكون هناك تعاقد مع أسماء كبرى في عالم الفن».

وأضافت نبيلة عبيد: «أتمنى أن يُذاع المسلسل في شهر رمضان الكريم، لأطل من خلاله على المستمعين في هذا الشهر الكريم».

ويتناول العمل أدب الروائي الراحل إحسان عبد القدوس، من خلال معالجة درامية لرواية «يا ابنتي لا تحيريني معك»، في خطوة تُعيد الدراما الإذاعية المصرية إلى زمنها الذهبي.

وكانت الهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة الكاتب أحمد المسلماني، قد أعلنت عودة النجمة الكبيرة نبيلة عبيد إلى أثير الإذاعة المصرية، ببطولة مسلسل إذاعي جديد.





