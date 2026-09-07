إندونيسيا تعلن توقف الثوران المستمر لبركان جبل أناك كراكاتاو

أعلنت الوكالة الجيولوجية، التابعة لوزارة الطاقة والموارد المعدنية الإندونيسية، انتهاء ثوران بركان جبل أناك كراكاتاو في مضيق سوندا، بعد استمراره نحو 25 ساعة.



وأفادت لانا ساريا، رئيسة الوكالة الجيولوجية، في تقرير تقييمي حول تطور نشاط البركان، بأن نوبة الثوران التي بدأت يوم الجمعة الماضي انتهت رسميا يوم أمس الأحد.



وأضافت أن النشاط البركاني لجبل أناك كراكاتاو تحول، عقب انتهاء نوبة الثوران، إلى نمط ثوران سترومبولي، مشيرة إلى تسجيل ثلاثة زلازل مرتبطة بهذا النوع من النشاط البركاني.

وبحسب الوكالة الجيولوجية، فقد سجلت خلال الفترة من أمس وحتى اليوم ثلاثة زلازل ثورانية، وتسعة زلازل عاصفة، و93 زلزالا منخفض التردد، و98 زلزالا هجينا ومتعدد المراحل، وأربعة زلازل ارتعاش مستمر، وزلزالا بركانيا سطحيا واحدا.

وبناء على نتائج التقييم الشامل، أبقت الوكالة الجيولوجية مستوى نشاط جبل أناك كراكاتاو عند المستوى الثالث، وهو مستوى الإنذار.