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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس مجلس الوزراء : الحكومة تعمل على تكليفات الرئيس السيسي

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تعمل علي تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي. 

وأضاف رئيس الوزراء أنه افتتح معرض اهلا مدارس في القاهرة والجيزة لبيع مستلزمات الدراسة بأسعار مخفضة للمواطنين مشيرا الي ان المعرض تضمن سلعا غذائية لافتا أن كرتونة البيض في المعرض ب٧٠ جنيها مؤكدا أن هناك إقبالا كبيرا من قبل المواطنين.

وأضاف رئيس الوزراء أنه كان هناك لقاء مع شركة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتعاون مع الشركة في هذا المجال وتم توقيع اتفاقية لتدريب ٣ آلاف شاب مصر في هذا المجال .

وأشار رئيس الوزراء الي زيارته لشركات التعهيد التي تعمل في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مؤكدا أن فرص العمل الحيدة في هذا المجال يقود الشباب الي الانضمام له.

مصطفى مدبولى الرئيس عبدالفتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي

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