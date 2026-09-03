الحرس الثوري الإيراني : القصف الأمريكي لحفل الزفاف لن يمر دون رد

تعهد قائد الحرس الثوري الإسلامي الإيراني، اللواء أحمد وحيدي بالانتقام لضحايا حفل زفاف في منطقة كوهستاك بجزيرة سيريك، في الهجوم الأمريكي الذي وقع مساء الثلاثاء الماضي.

وقال وحيدي في بيان بثه التلفزيون الرسمي، إن دماء هؤلاء الشهداء المظلومين الطاهرة لن تمر دون رد، وسيتم الثأر لها بالتأكيد.

بيان الحرس الثوري

وفقا لوكالة مهر نيوز الإيرانية، أكد قائد الحرس الثوري الإيراني أن مرتكبي ومدبري الهجمات الشنيعة ضد الشعب الإيراني البريء سيدفعون ثمناً باهظاً لجرائمهم.

وقال وحيدي إن مؤامرات العدو الجبانة لنشر الخوف تدل على عجزهم أمام العزيمة الفولاذية للإيرانيين، مضيفاً: "يتعهد الحرس الثوري الإيراني بحماية شرف الشهداء، ويؤكد عزمه على إرساء أمن لا يتزعزع لجميع الإيرانيين في جميع أنحاء البلاد".

وتابع اللواء وحيدي في رسالته: "مرة أخرى، انكشف الوجه الشرير والشيطاني لأمريكا للعالم في عمل إرهابي ولا إنساني يهدف إلى سلب الفرح والسعادة من حياة الأمة الإيرانية النبيلة وبث الرعب بين المدنيين الأبرياء".

"وأوضح وحيدي "أن هذه الجريمة المروعة، التي وقعت في الملاذ الآمن لوطننا الحبيب وبين مجموعة من النساء والرجال والأطفال الأبرياء في حفل زفاف، تُظهر عمق العداء والكراهية القديمة لأعداء الثورة والنظام الإسلامي، وعجزهم ويأسهم في مواجهة قوة المقاومة والإرادة الفولاذية لشعب هذه الأرض"..

محصلة ضحايا حفل زفاف سيريك

ووفقا للوكالة الإيرانية، فقد حوّل الجيش الأمريكي احتفالاً بزفاف في سيريك إلى مأساة بقصفه وتدميره منزلاً سكنياً، وفي هذا الهجوم الشنيع، أُصيب نحو 70 شخصاً بريئاً، استشهد منهم أربعة، بينهم طفل.