أحمد شوبير: بيراميدز يقدم نفسه مرشحًا قويًا للتتويج بدوري أبطال أفريقيا

أشاد الإعلامي أحمد شوبير، بمستوى فريق بيراميدز خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن الفريق السماوي ظهر بصورة مميزة تعكس حالة الاستقرار التي يعيشها، مشيرًا إلى أنه أصبح من أبرز المرشحين للمنافسة على لقب دوري أبطال أفريقيا.

بيراميدز

وقال شوبير، خلال برنامجه الإذاعي: "شكل بيراميدز كان كويس، تحس كده إنه فريق مستقر وملو هدومه وواقف على رجليه، الصراحة اتبسط جدًا من أداء بيراميدز الجيد".

وأضاف: "رغم إنه بيمتلك أسماء عادية، بس التوليفة حلوة، ومقدمين نفسهم مرشح قوي للتتويج بدوري أبطال أفريقيا".

وأكد شوبير أن ما يقدمه بيراميدز لا يرتبط فقط بأسماء اللاعبين، وإنما بالانسجام داخل الفريق والتوليفة التي نجح الجهاز الفني في تكوينها، إلى جانب حالة الاستقرار التي انعكست على أداء الفريق داخل الملعب.

تأتي إشادة شوبير في ظل استمرار بيراميدز في تقديم مستويات قوية، بعدما أصبح الفريق من المنافسين البارزين على البطولات المحلية والقارية، وهو ما يدعم طموحاته في المنافسة بقوة على لقب دوري أبطال أفريقيا.

كان شوبير قد أشار في تصريحات سابقة إلى أن الاستقرار الفني والإداري يجعل بيراميدز من أقوى المرشحين للمنافسة على البطولات.