قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مهاجمة أهداف معادية في ختام تدريب نسور الحضارة بين القوات الجوية المصرية والصينية.. فيديو وصور
ترتيب الدوري المصري قبل مباريات الجولة الرابعة.. بيراميدز يتصدر والأهلي وصيفًا
400 درجة في"سنة تانية" و200 بـ"تالتة" تحسم مصيرك بالبكالوريا|ننشر تفاصيل الامتحانات وشروطها
وزير الخارجية: مصر ترفض المساس بسيادة الدول العربية وتدعو للعودة إلى المسار الدبلوماسي
الأرصاد : استمرار ارتفاع درجات الحرارة غدا.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة
برلمانية: تفعيل مبادرة "علاجك في مصر" يعكس حرص الدولة على مصلحة أبنائها بالخارج
وزير الخارجية أمام الجامعة العربية: رؤية مصرية لتعزيز القدرة الجماعية على حماية الأمن العربي
عربية وأجنبية.. الموعد النهائي لتسجيل رغبات طلاب الشهادات المعادلة
نتنياهو وكاتس يوجهان جيش الاحتلال بشن حرب شاملة ضد مسؤولي السلطة الفلسطينية
هزة أرضية بقوة 4.3 درجة تضرب شرق السليمانية بالعراق
حكماء المسلمين عن تصريحات الاحتلال بتهجير الفلسطينيين من غزة: تصرفات تهدم جهود السلام في المنطقة
مدبولي: اعتماد كامل على الطلمبات المصنعة محلياً في مشروعات الصرف الصحي بحياة كريمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد شوبير: بيراميدز يقدم نفسه مرشحًا قويًا للتتويج بدوري أبطال أفريقيا

بيراميدز
بيراميدز
محمد بدران   -  
باسنتي ناجي

أشاد الإعلامي أحمد شوبير، بمستوى فريق بيراميدز خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن الفريق السماوي ظهر بصورة مميزة تعكس حالة الاستقرار التي يعيشها، مشيرًا إلى أنه أصبح من أبرز المرشحين للمنافسة على لقب دوري أبطال أفريقيا.

بيراميدز 

وقال شوبير، خلال برنامجه الإذاعي: "شكل بيراميدز كان كويس، تحس كده إنه فريق مستقر وملو هدومه وواقف على رجليه، الصراحة اتبسط جدًا من أداء بيراميدز الجيد".

وأضاف: "رغم إنه بيمتلك أسماء عادية، بس التوليفة حلوة، ومقدمين نفسهم مرشح قوي للتتويج بدوري أبطال أفريقيا".

وأكد شوبير أن ما يقدمه بيراميدز لا يرتبط فقط بأسماء اللاعبين، وإنما بالانسجام داخل الفريق والتوليفة التي نجح الجهاز الفني في تكوينها، إلى جانب حالة الاستقرار التي انعكست على أداء الفريق داخل الملعب.

تأتي إشادة شوبير في ظل استمرار بيراميدز في تقديم مستويات قوية، بعدما أصبح الفريق من المنافسين البارزين على البطولات المحلية والقارية، وهو ما يدعم طموحاته في المنافسة بقوة على لقب دوري أبطال أفريقيا.

كان شوبير قد أشار في تصريحات سابقة إلى أن الاستقرار الفني والإداري يجعل بيراميدز من أقوى المرشحين للمنافسة على البطولات.

بيراميدز الاهلي الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

عيار 21 نزل 300 جنيه.. سعر الذهب اليوم الاثنين 7 سبتمبر 2026

وزير التربية والتعليم

توضيح عاجل من التعليم بشأن تعيينات الدفعة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم

اكسترا نيوز

ربع دخل الأسرة.. المواطن هيدفع إيجار شهري كام للوحدة في سكن لكل المصريين؟

أرشيفية

كوريا الشمالية تفاجئ العالم.. كيم كونج أون يعلن خطوة نووية جديدة

إمام عاشور

مفاجأة.. إمام عاشور المستثنى الوحيد من نظام عقود الأهلي

بيزيرا

موافق على رحيله بشرط.. تطورات أزمة بيزيرا مع الزمالك

بهاء سلطان

غفوة أثناء القيادة.. مدير مستشفى العلمين يفجر مفاجأة صادمة في حادث بهاء سلطان

جانب من الجولة

محافظ القليوبية يستبعد مدير المدرسة الإعدادية ببرقطا بكفر شكر لعدم جاهزية المدرسة للعام الدراسي

ترشيحاتنا

أرشيفية

هل يصل عيار 21 لـ9 آلاف جنيه للجرام.. خبير ذهب يكشف مفاجأة بشأن الأسعار

أرشيفية

إزاي ترجعي أولادك لنظام النوم بعد الإجازة.. خبيرة تقدم الحل

أرشيفية

الأرصاد: ارتفاع طفيف في الطقس وأجواء شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء

بالصور

مهاجمة أهداف معادية في ختام تدريب نسور الحضارة بين القوات الجوية المصرية والصينية.. فيديو وصور

صورة من المناورة
صورة من المناورة
صورة من المناورة

«قصة الأسد» تعود من جديد.. نجمات تميزن بـ صيحات شعر التمانينات

«قصة الأسد» تعود من جديد.. أشهر صيحات شعر التمانينات التي خطفت الأنظار
«قصة الأسد» تعود من جديد.. أشهر صيحات شعر التمانينات التي خطفت الأنظار
«قصة الأسد» تعود من جديد.. أشهر صيحات شعر التمانينات التي خطفت الأنظار

هبة كامل تروي أصعب أيام حياتها: عشت كابوس شهر ونصف وشوفت العذاب بعيني واكتشفت معادن الناسl حوار

هبة كامل
هبة كامل
هبة كامل

للانش بوكس صحى.. صدور الدجاج الباردة كبديل للانشون

صدور الدجاج الباردة كبديل للانشون
صدور الدجاج الباردة كبديل للانشون
صدور الدجاج الباردة كبديل للانشون

فيديو

أحلام

أحلام تنشر مقطع فيديو أثناء خضوعها لعملية تجميل لشد الوجه

وزير الدفاع يلتقي عددا من مقاتلي الجيشين الثاني والثالث الميدانيين لمتابعة منظومة التدريب القتالي

وزير الدفاع يلتقي عددا من مقاتلي الجيشين الثاني والثالث الميدانيين لمتابعة منظومة التدريب القتالي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة جمال

د. هبة جمال تكتب: التسويق الإعلامي داخل الجهاز الإدارى بالدولة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: بلاغة الهشاشة في قصص شريف عبد المجيد

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من وول ستريت إلى القاهرة.. عدوى مباشرة أم إعادة تسعير للمخاطر؟

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: من التحديات الأُسرية في ظل التحولات الكبرى.. الإلحاد المُوَلَّد بالذكاء الاصطناعي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عادي

المزيد