حسين عبد اللطيف يعلن قائمة منتخب الناشئين استعداداً للمشاركة في بطولة الصداقة الدولية بسويسرا

أعلن حسين عبداللطيف، المدير الفني لمنتخبنا الوطني، مواليد 2009، قائمة المنتخب التي ستخوض معسكر الفراعنة، والذي سينطلق في الفترة من 7 إلى 22 سبتمبر الحالي، بمركز المنتخبات الوطنية، بالسادس من أكتوبر، استعداداً للمشاركة في بطولة الصداقة الدولية، التابعة للاتحاد الأوروبي،

ومن المقرر إقامة البطولة في سويسرا، خلال الفترة من 24 سبتمبر الحالي إلى 3 أكتوبر المقبل، وتتخللها 4 مواجهات أمام منتخبات كولومبيا وإنجلترا وكوريا الجنوبية، ومباراة أخرى في المرحلة النهائية من الدورة الودية.

قائمة منتخب مصر للناشئين

حراسة المرمى : مالك عمرو - محمد عبيد - اسر عبده - عبد العزيز محمود

خط الدفاع : آدم يوسف - محمد السيد “الديزل” - عزت عبد المعز - محمد صبري - زياد أحمد - عبد الله عمرو - ياسين تامر - عادل علاء - أمير حسن- يحيى طارق.

خط الوسط: أحمد صفوت - عمر عبد الرحيم - سيف كريم - يوسف عبد الله - يحيى رياض - محمد جمال - زياد الدجوي - دانيال تامر - أحمد بشير - محمد نور - انس هنيدي - فتحي سليمان - محمد زكريا - مهند مجدي - محمود علاء - أحمد - رجب الشحات - عمر فودة

خط الهجوم: عبد العزيز خالد - خالد محمود - أدهم حسيب - خالد مختار -معاذ أبو الفتوح - أمير أبو العز