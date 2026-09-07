محمد كمال يكشف كواليس مثيرة عن منتخب مصر للسيدات في أمم أفريقيا

كشف محمد كمال، المدير الفني السابق لمنتخب مصر للكرة النسائية، عن كواليس جديدة بشأن مشاركة المنتخب في بطولة أمم أفريقيا، مؤكدًا أنه لم يتلق أي تواصل من اتحاد الكرة للحصول على تقريره الفني عن البطولة.

منتخب مصر

وقال كمال عبر برنامج «مودرن سبورتس»: «لم يطلب مني أحد في اتحاد الكرة التقرير الفني، ولم يتواصل معي أحد خلال بطولة أفريقيا، رغم أن التقرير جاهز وينتظر فقط أن يرفعوا سماعة التليفون».

وأوضح المدير الفني السابق أن لاعبات المنتخب واجهن ظروفًا جديدة خلال البطولة، قائلًا: «دي أول مرة لاعبات منتخب مصر للسيدات يلعبوا في مباريات بتُستخدم فيها الـVAR، وده ظهر في ضربات الجزاء اللي اتحسبت علينا»، مشيرًا إلى أن اللاعبات لم يعتدن اللعب في استادات مغلقة، خاصة أن جميع مباريات الدوري تُقام في ملاعب مفتوحة.

كما كشف كمال عن أزمة قمصان المنتخب، قائلًا: «النجوم السبعة على قمصان المنتخب عرّضتنا لسخرية عالمية، ثم تداركوا الأمر وأرسلوا شعارات أخرى لتغطية النجوم قبل انطلاق المباريات».