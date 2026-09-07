مدير نادي زد: نسعى لكتابة تاريخ في مشاركتنا الأفريقية الأولى بكأس الكونفدرالية

أعرب أحمد عبد الله، المدير التنفيذي لنادي زد، عن سعادته بالانتصار الكبير الذي حققه النادي أمام فريق جيبوتي تيليكوم في مستهل مشواره بكأس الكونفدرالية الأفريقية في ذهاب دور الـ64 من البطولة.

وقال أحمد عبد الله، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «أبارك للاعبين والجهاز الفني ولمجلس الإدارة، ونسعى لكتابة تاريخ في مشاركتنا الأفريقية الأولى».

وأردف قائلًا: «مباراة اليوم كانت أول لقاء أفريقي لنادي زد فكان هناك بعض التخوف والرهبة من اللاعبين في اللقاء، وهو ما تسبب في إهدار أكثر من فرصة من اللاعبين»

ولفت عبد الله إلى أن مباراة العودة مع الفريق الجيبوتي ستكون في القاهرة أيضًا يوم السبت المقبل في ستاد السلام.

وأكد المدير التنفيذي لنادي زد أن عمر خضر سيكون متاحًا للمشاركة مع الفريق في كأس الكونفدرالية الأفريقية بدءًا من الدور المقبل (دور الـ32).