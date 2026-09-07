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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مدرب منتخب مصر للسيدات: سارة عصام أثارت مشاكل كثيرة.. وكلامها غير صحيح

سارة عصام
سارة عصام
باسنتي ناجي

أكد محمد كمال، المدير الفني السابق لمنتخب مصر للكرة النسائية، أن تصريحات سارة عصام بشأن فترة تواجده مع المنتخب لا تمت للحقيقة بصلة، موضحًا أن استدعاءها جاء بسبب وجود نقص في مركزها.

منتخب مصر 

وقال كمال عبر برنامج «مودرن سبورتس»: «سارة عصام قصتها تانية خالص، أنا معرفش قصة هال سيتي وستوك سيتي، دي كانت أكاديميات، وكنت لازم أجيبها لأن كان عندي قصور في المركز ده، وكانت أقل الحلول اللي عندي، ولو مهاجمة دجلة كانت سليمة مكنتش هاخد سارة عصام».

وأضاف: «كلامها بالنسبة لي لا يمثل أي أهمية، وكلامها غير صحيح بالمرة؛ لأنها كانت بتثير مشاكل كتير جدًا، وكانت عارفة لو أنا كملت هي مش هتكمل في المنتخب، واللي عملته يخلي المدربين اللي يجوا بعد كده ما يستدعوهاش».

وأوضح كمال أنه سبق وطلب من سارة عصام الانضمام إلى البنك الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية، قبل توليه تدريب المنتخب، قائلًا: «كانت موجودة في مصر ومعندهاش نادي، فقلت لها تعالي العبي عندنا في البنك، لكنها قالت إنها مش عايزة تلعب في مصر وعايزة تلعب بره».

وشدد على أن حديثها عن مساومته لها للانضمام إلى المنتخب غير منطقي، مؤكدًا أن ترتيب الأحداث يثبت أن واقعة البنك الأهلي كانت قبل توليه مسؤولية المنتخب في أواخر فبراير.

ورد كمال أيضًا على اتهاماتها بشأن سوء التعامل مع اللاعبات أو محاولة خلق حالة من الاحتقان بينهن، قائلًا: «كلام مرسل ومالوش أي نوع من الصحة»، كما رفض اتهاماته بالعنصرية، مؤكدًا أن اللاعبات المصريات المحترفات بالخارج لم يتم استبعادهن، ويمكن الرجوع إلى قوائم المباريات لمعرفة حجم مشاركتهن.

سارة عصام منتخب مصر الاهلي

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