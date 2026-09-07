الألباني موشي يشيد بمحمد صلاح بعد خماسية طرابزون

أشاد الألباني إرنست موشي، لاعب طرابزون سبور، بزميله المصري محمد صلاح، مؤكدًا أن النجم المصري يمثل إضافة كبيرة للفريق، في ظل امتلاك النادي مجموعة من اللاعبين أصحاب الخبرات.

وجاءت تصريحات موشي عقب الانتصار العريض الذي حققه طرابزون سبور على حساب جينتشلاربيرليجي بخماسية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد ضمن منافسات الدوري التركي.

وتحدث موشي عن أجواء الفريق عقب الفوز، خاصة بعد رحيل المدرب فاتح تكة، قائلًا في تصريحات نقلتها شبكة «61saat» التركية: «عملنا بشكل جيد للغاية من أجل هذه المباراة، وكنا نرغب في إسعاد جماهيرنا، ونجحنا في تحقيق ذلك».

وعن محمد صلاح، قال اللاعب الألباني: «صلاح لاعب كبير، وهو يلعب معنا بشكل جيد للغاية».

وأضاف: «لدينا مجموعة من اللاعبين أصحاب الخبرات الكبيرة، ويمكننا مواصلة طريقنا من خلال التنظيم بشكل جيد في المباريات المقبلة».

وتعكس إشادة موشي المكانة التي يحظى بها صلاح داخل صفوف طرابزون سبور، بعدما أصبح أحد العناصر المهمة في الفريق، وسط تطلعات النادي للحفاظ على نتائجه الإيجابية والمنافسة بقوة خلال الموسم الحالي.