محمد صلاح يصل للمباراة رقم 700 في مشواره

وصل محمد صلاح نجم منتخب مصر وفريق طرابزون التركي للمباراة رقم 700 في مشواره المميز مع كرة القدم محتفلا بالرقم الجديد بتسجيل هدف وصناعة أخر في مباراة جنتشلر بيرليجي في الدوري التركي.

وحقق فريق طرابزون سبور فوزًا ساحقًا على جينتشلربيرليجي بنتيجة 5-0، ضمن منافسات الدوري التركي.

واستطاع محمد صلاح أن يسجل الهدف الرابع في مشواره مع فريق طرابزون بجانب صناعة هدف أخر ليكون أول لاعب في النادي التركي يسجل خلا اول 3 مباريات يشارك فيهم كلاعب أساسي منذ 2001.

وسجل محمد صلاح في مباراة حملت رقم خاص بالنسبة له حيث يعد اللقاء أمام جنتشلر بيرليجي رقم 700 في مشوار الفرعون

ونعرض لكم أرقام محمد صلاح خلال 700 مباراة لعبها:

-لعب محمد صلاح مع ليفربول 442 مباراة وسجل 257 وصنع 123

- روما لعب 83 مباراة وسجل 34 هدف وصنع 21

-بازل السويسري لعب 79 مباراة وسجل 20 هدف وصنع 14

-المقاولون العرب لعب الفرعون 45 مباراة وسجل 12 هدف وصنع 6

-فيورنتينا الإيطالي لعب الفرعون 26 مباراة وسجل 9 أهداف وصنع 4

-تشيلسي الإنجليزي لعب 19 مباراة وسجل هدفين وصنع 3

-طرابزون حتى الان 6 مباريات في مختلف البطولات وسجل 4 وصنع هدف وحيد