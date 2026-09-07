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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعلن التشغيل التجريبي لمجزر العزب بمحافظةبالفيوم بتكلفة 60 مليون جنيه

وزيرة التنمية المحلية والبيئة
وزيرة التنمية المحلية والبيئة
ايمان البكش

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن التشغيل التجريبي لمجزر العزب بمحافظة الفيوم، بتكلفة إجمالية بلغت نحو 60 مليون جنيه، وذلك من موازنة الوزارة في إطار المشروع القومي لتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية على مستوى محافظات الجمهورية، لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم منظومة توفير اللحوم الحمراء الآمنة وفقًا للاشتراطات الصحية والبيئية المعتمدة.

 

المجازر الحكومية الجديدة المطورة

جاء ذلك خلال استعراض الدكتورة منال عوض، اليوم الاثنين، تقريرًا للجنة الفنية المشكلة برئاسة الدكتور زغلول خضر، مستشار الوزيرة لشئون المجازر والبيئة، وعدد من العاملين بالوزارة، حول نتائج المرور الميداني لمتابعة وتفقد المجازر الحكومية الجديدة والمطورة على مستوى المحافظات.

مجزر العزب يخدم 1.2 مليون نسمة

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن مجزر العزب يخدم حوالي 1.2 مليون نسمة من سكان بندر ومركز الفيوم لعدد من المدن والوحدات المحلية والقري وتوابعها ، والمجزر مقام على مساحة إجمالية تبلغ نحو 4200 متر مربع، ويتكون من 10 مبانٍ خدمية، ويضم عنبرًا لذبح العجول بمساحة 650 مترا مربعا ، وعنبرًا لذبح الأغنام بمساحة 200 مترًا، إلى جانب المنشآت والتجهيزات اللازمة لتشغيل المجزر بكفاءة، كما يضم المجزر خطين للذبح بطاقة استيعابية تتراوح بين 60 و70 رأسًا، فيما تصل الطاقة الاستيعابية الإجمالية للمجزر إلى نحو 200 رأس يوميًا، بما يعزز قدرته على تلبية احتياجات المواطنين من خدمات الذبح.

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن المجزر يضم كرنتينة، وخزانين للمياه بسعة تتراوح بين 90 و100 متر مكعب للخزان الواحد، وخزانًا للمخلفات بسعة 90 مترًا مكعبًا، بما يضمن التعامل الآمن مع المخلفات الناتجة عن عمليات الذبح وفقًا للاشتراطات والمعايير البيئية والصحية، كما تم تزويد المجزر بالبنية الأساسية اللازمة للتشغيل، والتي تشمل غرفة كهرباء رئيسية، وغرفة للمولد، وكشك محول كهربائي، إلى جانب مختلف المرافق والتجهيزات اللازمة لضمان كفاءة واستدامة التشغيل.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن تطوير المجازر الحكومية بمختلف محافظات الجمهورية يأتي في إطار حرص الدولة على الارتقاء بمنظومة الذبح، وتحسين جودة وسلامة اللحوم المتداولة، ورفع كفاءة البنية التحتية والمنشآت، بما يتوافق مع الاشتراطات الصحية والبيئية، ويحقق الاستفادة المثلى من الاستثمارات التي تم ضخها في هذا القطاع.

وشددت الدكتورة منال عوض ، على ضرورة المتابعة المستمرة للمجزر خلال مرحلة التشغيل التجريبي، والتأكد من كفاءة جميع التجهيزات والمرافق، والالتزام بالمعايير الفنية والصحية والبيئية، بما يضمن تقديم خدمة آمنة ومنتظمة للمواطنين، مؤكدة أن الوزارة تواصل التنسيق مع المحافظات لاستكمال تشغيل المجازر التي تم تطويرها ورفع كفاءتها، مع العمل على تحقيق أفضل نماذج الإدارة والتشغيل التي تضمن الحفاظ على الأصول والاستثمارات الحكومية، واستدامة الخدمات المقدمة، وتعظيم الاستفادة الاقتصادية منها.

تطوير المجازر الحكومية التنمية المحلية الفيوم منال عوض

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