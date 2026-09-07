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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

هواوي تكشف عن ميزة الجدولة والتذكير الذكية في ساعة Watch 6 Pro

هواوي
هواوي
احمد الشريف

كشفت شركة "هواوي" (Huawei) الصينية عبر إعلان تشويقي رسمي عن تزويد ساعتها الذكية المرتقبة "Huawei Watch 6 Pro" بميزة متطورة للجدولة والتذكير بالمواعيد، تمهيداً لإطلاقها رسمياً في السوق الصينية يوم 7 سبتمبر 2026 بعد طرحها العالمي، وفقاً لما أورده تقرير أعدته الكاتبة إيميكو ماتسوي ونشره موقع Huawei Central التقني.

تفاصيل الإعلان التشويقي لخاصية الجدولة الذكية

أوضح التقرير أن هواوي نشرت مقطع فيديو ترويجياً عبر منصة "ويبو" (Weibo) الصينية يظهر فيه سفير العلامة التجارية وهو يرتدي ساعة Watch 6 Pro، حيث تلقى إشعاراً تفاعلياً منبثقاً يذكره بالموعد الدقيق لحدث الإطلاق الكبير المقرر إقامته في 7 سبتمبر، مع استعراض تفاصيل الأجهزة التي ستكشف عنها الشركة على المسرح، لتأكيد قدرة الساعة على تنبيه المستخدمين بالمناسبات الهامة في التوقيت المناسب وتفادي النسيان العارض للمواعيد اليومية.

دمج تنبيهات اقتراحات Celia مع قوائم المهام

أشار المصدر إلى أن واجهة المستخدم في مقطع الفيديو كشفت عن ارتباط نافذة الإشعارات بنظام "اقتراحات سيليا" (Celia Suggestions) الذكي، مع دعم التزامن الكامل مع "قائمة المهام العالمية" (Global to-do list). 

وتتيح هذه المنظومة البرمجية للمستخدمين جدولة الفعاليات والاجتماعات مباشرة، وتلقي تنبيهات استباقية ذكية تنظم الأنشطة اليومية وتعزز الإنتاجية دون الحاجة لفتح الهاتف المحمول في كل مرة.

بيان هواوي حول تحسين تجربة الأجهزة القابلة للارتداء

اوضح تقرير موقع Huawei Central تعليق شركة هواوي الرسمي المصاحب للإعلان؛ حيث أكدت الشركة: "سواء كان الأمر وليد اللحظة أو نسياناً عابراً، فهناك دائماً أحداث غير متوقعة في الحياة اليومية. ولحسن الحظ، فإن فهماً أعمق للأجهزة القابلة للارتداء يجعل التعامل مع الكثير من الأمور أسهل بكثير"، في إشارة واضحة إلى تركيز الشركة على تطوير الخوارزميات المساعدة لتسهيل المهام الروتينية لرواد الأعمال والمستخدمين.

استعدادات إطلاق سلسلة Watch 6 في السوق الصينية

ذكر التقرير أن النسخة المخصصة للسوق الصينية من ساعة Huawei Watch 6 Pro ستحصل على تحسينات حصرية تعزز مكانتها التنافسية ضمن فئة الساعات الرائدة المصنوعة من التيتانيوم والسيراميك، على أن تفصح هواوي عن كافة التفاصيل التقنية والميزات المبتكرة للسلسلة بشكل رسمي خلال فعاليات مؤتمرها التقني مطلع الأسبوع الجاري.

هواوي Huawei Huawei Watch 6 Pro ساعة Watch 6 Pro

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