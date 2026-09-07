أخبار السيارات| جيب لا يمكنها إصلاح 328 ألف جراند شيروكي بسبب عيب تصنيعي.. اتهامات خطيرة لوكالة السلامة الأمريكية بالتقاعس عن إنقاذ الأرواح

نشر موقع “صدى البلد”، أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

يتوافر داخل سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2027، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

كشفت شركة جيب عن استدعاء جديد يطال 328,381 سيارة من طراز جراند شيروكي، لمعالجة مشكلة في النوابض اللولبية الخلفية لم تنجح 2 من الحملات السابقة في القضاء عليها نهائيًا.

أعلنت شركة بنتلي عن طرازها الجديد بنتلي توركال موديل 2027، وتنتمي توركال لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتمتلك تصميم عصري وجذاب .

تواجه الهيئة الوطنية للإدارة والأمان على الطرق السريعة في الولايات المتحدة الأمريكية (NHTSA) انتقادات حادة بسبب البطء في تحديث لوائح السلامة واختبارات الأمان الخاصة بالسيارات، مما أثار حفيظة الخبراء الذين يرون أن هذه التأخيرات قد تتسبب في وقوع وفيات كان يمكن تجنبها.

أعلنت شركة كيا عن استدعاء عدد من سيارتها من طراز كيا تيلورايد موديل 2025، وتنتمي تيلورايد لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتمتلك تصميم عصري وجذاب .