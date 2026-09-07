اتهامات خطيرة لوكالة السلامة الأمريكية بالتقاعس عن إنقاذ الأرواح

تواجه الهيئة الوطنية للإدارة والأمان على الطرق السريعة في الولايات المتحدة الأمريكية (NHTSA) انتقادات حادة بسبب البطء في تحديث لوائح السلامة واختبارات الأمان الخاصة بالسيارات، مما أثار حفيظة الخبراء الذين يرون أن هذه التأخيرات قد تتسبب في وقوع وفيات كان يمكن تجنبها.

ورغم أن شركات السيارات - وعلى رأسها فولفو - تستمر في تطوير تقنيات السلامة، إلا أن تنظيم هذه الابتكارات يظل مرهونًا باللوائح الإقليمية التي أصبحت محل شكوك داخل السوق الأمريكي.

تأجيل 18 اختبارًا وتأخر 10 قواعد تنظيمية

وبحسب تقرير صادر عن مجلة “أوتوموتيف نيوز”، اقترحت الهيئة تأجيل ما لا يقل عن 18 اختبارًا لتقنيات الأمان في السيارات.

بالإضافة إلى ذلك، تجاوزت الهيئة المواعيد النهائية لإقرار 10 قواعد تنظيمية على الأقل كانت قد صدرت بتكليف مباشر من الكونجرس الأمريكي، مما يعكس حجم التأخير الحاصل في تحديث التشريعات المرورية.

انتقادات متزايدة ومعدلات الحوادث في 2025

ويرى الناقدون أن هذا البطء التشريعي، خاصة مع الانتشار المتزايد لأنظمة مساعدة السائق المتقدمة، يعوق تطبيق إجراءات الرقابة اللازمة لإنقاذ الأرواح.

ورغم أن بيانات عام 2025 أظهرت تسجيل المرتبة 2 كأدنى معدل لوفيات المرور في سجلات الهيئة، إلا أن الخبراء يشددون على أن مواكبة التطور التقني السريع تشكل ضرورة ملحة لمنع الحوادث وتفادي الخسائر البشرية مستقبلاً.