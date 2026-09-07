جيب لا يمكنها إصلاح 328 ألف جراند شيروكي عالميًا بسبب عيب تصنيعي

كشفت شركة جيب عن استدعاء جديد يطال 328,381 سيارة من طراز جراند شيروكي، لمعالجة مشكلة في النوابض اللولبية الخلفية لم تنجح 2 من الحملات السابقة في القضاء عليها نهائيًا.

ويواجه مالكو هذه السيارات - وبخاصة مستخدمو نسخ الهجين القابل للشحن الخارجي (4xe) - عبء التردد المتكرر على مراكز الصيانة، مما يتسبب في إزعاج مستمر رغم استهدف هذه الإجراءات تعزيز سلامة المركبات.

عيب تصنيعي يتكرر للمرة 3

تأتي هذه الحملة الصادرة تحت رقم الاستدعاء (26V562) لتبطل وتستبدل حملات سابقة أُطلقت في عامي 2023 و2026 لمعالجة الخلل ذاته.

وتوضح التقارير أن النوابض اللولبية الخلفية قد تكون رُكبت بطريقة غير صحيحة أثناء عمليات التجميع الأولى في المصنع أو خلال محاولات الإصلاح السابقة، مما يتيح لها التحرك من موضعها والانفصال أثناء سير السيارة.

ويشكل سقوط النافض على الطريق خطرًا مباشرًا على السيارات المجاورة، فضلاً عن تسببه في فقدان توازن السيارة وتغيير استجابة المكابح.

الطرازات المتأثرة وخطة الإصلاح الجديدة

تتوزع السيارات المشمولة في الحملة على 97,477 سيارة غراند شيروكي من موديلات 2022 و2023، و215,433 سيارة غراند شيروكي L من موديلات 2021 إلى 2023، إضافة إلى 15,471 سيارة من طراز 4xe للسنوات نفسها، في حين تستثنى الفئات المزودة بنظام التعليق الهوائي.

وقررت المجموعة هذه المرة تغيير استراتيجية الصيانة عبر استبدال العوازل السفلية للنوابض اللولبية الخلفية في جميع السيارات المتأثرة دون الاكتفاء بالفحص، على أن تبدأ مراكز الخدمة باستلام التحديثات والتواصل مع المالكين بين 29 سبتمبر و7 أكتوبر 2026.