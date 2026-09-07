سيارات جديدة 2027 في السوق المحلي

يتوافر داخل سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2027، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءت هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: هوندا زد ار فى، وجيلي مونجارو، وآي كور في 27، وشيرى تيجو 7 برو، واوبل فرونتيرا .

اوبل فرونتيرا موديل 2027

تنتج سيارة اوبل فرونتيرا موديل 2027 قوة 130 حصان، وبها محرك سعة 1200 سي سي تيربو، وتصل سرعتها القصوي إلي 190 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 230 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعة 44 لتر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

اوبل فرونتيرا موديل 2027

تباع سيارة اوبل فرونتيرا موديل 2027 في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 190 ألف جنيه .

شيرى تيجو 7 برو موديل 2027

تستمد سيارة شيرى تيجو 7 برو موديل 2027 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 145 حصان، وخزان وقود سعة 51 لتر، وعزم دوران 210 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك.

شيرى تيجو 7 برو موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة شيرى تيجو 7 برو موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 75 ألف جنيه.

الفئة الثانية من سيارة شيرى تيجو 7 برو موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 175 ألف جنيه .

آي كور في 27 موديل 2027

عزم دوران سيارة آي كور في 27 موديل 2027 يصل إلي 505 نيوتن/متر، وبها بطارية سعة 34.31 كيلووات/ساعة، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في مدة 5.9 ثانية، وبها قوة 450 حصان، ومحرك سعة 1500 سي سي تيربو، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

آي كور في 27 موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة آي كور في 27 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 900 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة آي كور في 27 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 150 ألف جنيه .

جيلي مونجارو موديل 2027

قوة سيارة جيلي مونجارو موديل 2027 تصل إلي 335 حصان، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها عزم دوران 667 نيوتن/متر، وبها بطارية سعة 29.8 كيلووات/ساعة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

جيلي مونجارو موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة جيلي مونجارو موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 699 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة جيلي مونجارو موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 790 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة جيلي مونجارو موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 949 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة جيلي مونجارو موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 999 ألف جنيه .

هوندا زد ار فى موديل 2026

يصل سعة خزان وقود سيارة هوندا زد ار فى موديل 2026 إلي 57 لتر، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 180 حصان، وبها عزم دوران 240 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك.

هوندا زد ار فى موديل 2026

يصل سعر سيارة هوندا زد ار فى موديل 2026 في سوق السيارات المصري إلي 2 مليون و 200 ألف جنيه.