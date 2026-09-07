هيونداي تقدم ستاريا 2027 الكهربائية.. وهذا سعرها عالميًا

تواصل هيونداي توسيع حضورها في السوق الأوروبية مع تقديم ستاريا موديل 2027 بنسخة كهربائية بالكامل، لتدخل السيارة ضمن فئة الفان التي تعتمد على الطاقة الكهربائية.

محرك أمامي بقوة 218 حصانًا

تعتمد ستاريا الكهربائية على محرك كهربائي واحد مثبت في الجزء الأمامي من السيارة، ويتولى نقل القوة إلى العجلات الأمامية، وتبلغ قدرة المحرك 160 كيلووات، أي ما يعادل 218 حصانًا.

هيونداي تقدم ستاريا

بطارية 84 كيلووات ساعة ومدى 430 كيلومترًا

تحصل المنظومة الكهربائية على الطاقة من بطارية تبلغ سعتها 84 كيلووات ساعة، بينما يصل مدى القيادة إلى 430 كيلومترًا، وتسجل الفئة الأساسية معدل استهلاك يبلغ 21.8 كيلووات ساعة لكل 100 كيلومتر.

تصميم هيونداي ستاريا 2027

تستند ستاريا الكهربائية إلى قاعدة عجلات يبلغ طولها 3,273 ملم، بينما يصل الطول الإجمالي للسيارة إلى 5,253 ملم، مع استخدام جنوط بقياس 17 بوصة ذات تصميم عصري، وتتميز ستاريا الكهربائية بتصميم أمامي يعتمد على شريط ضوئي عريض، إلى جانب مصابيح جانبية موضوعة على جانبي الصادم، كما تحصل السيارة على مرايا جانبية كهربائية مزودة بإشارات ضوئية.

هيونداي تقدم ستاريا

تجهيزات هيونداي ستاريا 2027

تضم المقصورة شاشة عدادات رقمية بقياس 12.3 بوصة، إلى جانب شاشة وسطية للمعلومات والترفيه، وتأتي السيارة كذلك بعجلة قيادة متعددة الوظائف ونظام تكييف هواء أوتوماتيكي، وتتضمن تجهيزات ستاريا الكهربائية حساسات ركن في الجزء الأمامي والخلفي، إلى جانب كاميرا للرؤية الخلفية.

أسعار هيونداي ستاريا الكهربائية

تتراوح أسعار هيونداي ستاريا الكهربائية في السوق الألماني بين 57,450 يورو و63,650 يورو، ويصل سعر النسخة الأعلى تجهيزًا إلى 66,950 يورو.