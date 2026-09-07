المندوة: سأناقش ملفات عقود اللاعبين أمام البرلمان.. معقول لاعب يطلب 80 مليون ويأخذ 5 ملايين جنيه؟

أثار حسام المندوة أمين صندوق الزمالك علامات استفهام حول ملف عقود لاعبي كرة القدم، بعد حديثه عن وجود لاعب طلب الحصول على 80 مليون جنيه أو أكثر، بينما تشير العقود المعلنة إلى حصوله على 5 ملايين جنيه فقط.

الزمالك

وقال المندوة: «لما أسمع إن فيه لاعب كان عاوز يتفق معانا على 80 مليون وأكتر، ونسمع إن عقده 5 مليون، ده يبقى معقول يعني؟ في عقود أخرى بتحصل، والدولة تراقب ملف عقود اللعيبة، ومش بتهم حد».

وأضاف: «بعد التصريح ده من المهندس هاني أبو ريدة، الملف ده يتدرس ويتشاف صح. هل معقول لاعب كان طالب 80 مليون وياخد 5 مليون؟ دي عليها علامات استفهام ولازم الملف ده يتدرس، وممكن أقدمه ونناقشه في البرلمان، لأن ده موضوع يفتح النقاش وإحنا دورنا في البرلمان نناقش المواضيع كلها لأنها مال عام وعليه علامات استفهام».