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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

استدعاء سيارات كيا تيلورايد لهذا السبب ؟

سيارة كيا تيلورايد موديل 2025 الجديدة
سيارة كيا تيلورايد موديل 2025 الجديدة
إبراهيم القادري

أعلنت شركة كيا عن استدعاء عدد من سيارتها من طراز كيا تيلورايد موديل 2025، وتنتمي تيلورايد لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتمتلك تصميم عصري وجذاب .

سيارة كيا تيلورايد موديل 2025 الجديدة 

وشهد سوق السيارات السعودي العديد من حالات استدعاء السيارات، وآخرها كان استدعاء 169 سيارة كيا تيلورايد موديل 2025، من قبل وزارة التجارة.

- أهمية استدعاء سيارات كيا تيلورايد :

سيارة كيا تيلورايد موديل 2025 الجديدة 

تعد هذه الاستدعاءات مؤشر هام على التزام الوزارة بضمان سلامة المستهلكين وحماية حقوقهم في الاستمتاع بمركبات آمنة ومُطابقة للمواصفات العالمية.

- سبب استدعاء كيا تيلورايد موديل 2025 :

وسيتم استدعاء كيا تيلورايد موديل 2025 بسبب خلل في تثبيت مساند الظهر للكراسي الأمامية للسائق والراكب قد يؤدي إلى عدم ثباتها عند اصطدام السيارة من الخلف مما يزيد من خطر الإصابة عند وقوع حادث.

سيارة كيا تيلورايد موديل 2025 الجديدة 

ودعت الوزارة مستخدمي السيارات المشمولة بالاستدعاء إلى التوقف الفوري عن قيادة المركبة والتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً .

- تاريخ شركة كيا في صناعة السيارات :

تأسست شركة كيا تحت اسم "صناعة كيونسونج الدقيقة"، وبدأت كمصنع يدوي للأنابيب الفولاذية وقطع الدراجات الهوائية وفي عام 1952 غيرت الشركة اسمها إلى "مصانع كيا"، وفي عام 1957بدأت في تصنيع الدراجات النارية، وفي عام 1962 بدأت في تصنيع الشاحنات .

سيارة كيا تيلورايد موديل 2025 الجديدة 

وفي عام 1973 افتتحت كيا أول مصنع متكامل لتجميع السيارات، وفي عام 1974 بدأت بإنتاج أولى سياراتها الصغيرة، وفي عام 1986 بدأت بشراكة مع شركة فورد الأمريكية لتصنيع سيارات مستوحاة من نماذج مازدا مثل "كيا برايد".

وفي عام 1998 تعرضت الشركة لأزمة مالية واشترت مجموعة هيونداي حصة كبرى فيها، لتصبحا جزء من مجموعة هيونداي و كيا، وفي عام 2021 غيرت الشركة اسمها رسمياً من "كيا موتورز" إلى "كيا" وأطلقت شعارها الجديد، وتحولت كيا إلى واحدة من أكبر شركات السيارات في العالم، مع التركيز على الابتكار والسيارات الكهربائية الحديثة.

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