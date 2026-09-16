لا حملات ولا ترويج.. هاري كين يحسم موقفه من سباق الكرة الذهبية

كشفت تقارير صحفية عن موقف الإنجليزي هاري كين، مهاجم بايرن ميونخ، من الحملات الترويجية المرتبطة بسباق التتويج بجائزة الكرة الذهبية «بالون دور».

وبحسب التقارير، لا ينوي كين إجراء مقابلات ترويجية بهدف دعم فرصه في الفوز بالجائزة، على عكس عدد من اللاعبين المرشحين الذين يظهرون في وسائل الإعلام للترويج لحظوظهم قبل الإعلان عن الفائز.

وأوضحت التقارير أن موقف كين يأتي امتدادًا لنهج اتبعه اللاعب طوال مسيرته، إذ يفضل التركيز على نجاح الفريق والإنجازات الجماعية، بدلًا من السعي وراء المجد الشخصي.

ورغم ذلك، تشير التقارير إلى أن كين يرغب بالتأكيد في التتويج بالكرة الذهبية، لكنه يفضل أن يتحقق ذلك من خلال ما يقدمه داخل الملعب، دون الاعتماد على حملات أو مقابلات تهدف إلى التأثير على سباق الجائزة.

ويأتي موقف المهاجم الإنجليزي في ظل منافسة قوية على الكرة الذهبية، مع اقتراب موعد الإعلان عن الفائز بالجائزة التي تُمنح لأفضل لاعب في العالم عن الموسم الماضي.