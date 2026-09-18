الدفاع المدني السعودي يعلن زوال الخطر عن خميس مشيط

أعلن الدفاع المدني السعودي، وفقًا لما أوردته قناة «العربية عاجل»، زوال الخطر عن خميس مشيط؛ بعد تفعيل منظومة الإنذار المبكر في عدد من المناطق بالمملكة.

وكان الدفاع المدني قد أعلن، في وقت سابق، إطلاق الإنذار المبكر في جدة والطائف وينبع وخميس مشيط والعلا، في إطار الإجراءات الاحترازية للتعامل مع المخاطر المحتملة، داعيًا السكان إلى الالتزام بالتعليمات الرسمية حفاظًا على سلامتهم.

ويأتي الإعلان عن زوال الخطر في خميس مشيط؛ بعد حالة التأهب التي شملت عدة مناطق، فيما تواصل الجهات المختصة متابعة التطورات الميدانية واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق طبيعة التهديدات القائمة.

ولم تتضمن الإفادة الأولية تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الخطر الذي استدعى تفعيل الإنذار المبكر، كما لم يرد فيها إعلان عن وقوع أضرار أو إصابات في خميس مشيط.

وتتابع الجهات السعودية المختصة الوضع الأمني والميداني في المناطق المشمولة بالإنذار، مع استمرار التنسيق بين الأجهزة المعنية لضمان سرعة الاستجابة لأي تطورات طارئة.