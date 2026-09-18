بعروض الفنون الشعبية.. الثقافة تطلق أولى فعاليات شارع الفن بـ قنا

في ليلة فنية مبهجة، ووسط حضور جماهيري كبير، انطلقت بكورنيش النيل في محافظة قنا أولى فعاليات مبادرة "شارع الفن"، تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، واللواء دكتور مصطفى الببلاوي محافظ قنا، وتنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، في إطار المشروع القومي للفنون "الثقافة حياة" لنشر الفنون في الأماكن والفضاءات العامة.

وشهدت الفعاليات عرضا فنيا لفرقة الفنون الشعبية بقصر ثقافة الطفل بقنا، وتضمن فقرات استعراضية مستوحاة من التراث، بقيادة المدرب محمد بريقع، ومنها رقصة "العصا"، التي تلاها استعراض "حلاوة شمسنا"، و"البحر بيضحك ليه"، الذي قدمته الفتيات بالقلل القنائي، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

نفذت الفعاليات من خلال فرع ثقافة قنا، وشهدت حضور محمود عبد الوهاب مدير عام إقليم جنوب الصعيد الثقافي، واختتمت باستعراض "قلب الدنيا"، وفقرة التنورة بألوانها المبهجة.

وأطلقت وزارة الثقافة مبادرة "شارع الفن" في محافظات الإسكندرية وأسوان وكفر الشيخ وبني سويف والإسماعيلية والمنيا بعد نجاحها في القاهرة، وتعد قنا ثامن محافظة تشهد أنشطة المبادرة التي تستهدف إتاحة الأنشطة والعروض الفنية في الأماكن المفتوحة والوصول بها إلى الجمهور، بما يعزز حضور الثقافة والفنون في الحياة اليومية للمواطنين.