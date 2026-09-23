أبو ريدة يطلع على مشروع متكامل لتطوير الجانب النفسي للاعبي المنتخبات الوطنية

عقد المهندس هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، اجتماعًا مع الدكتورة هنا حسام صلاح، مدربة الإعداد الذهني الرياضي، بحضور شوقي غريب، المدير الفني للاتحاد، والدكتور محمد أبو العلا، رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم.

وشهد الاجتماع استعراض مشروع «الإطار المتكامل لتطوير الجانب النفسي للاعبي كرة القدم»، والاطلاع على أهدافه ومحاوره الرئيسية، إلى جانب مناقشة خطة تطبيقه بصورة احترافية ومنهجية مع لاعبي المنتخبات الوطنية بمختلف المراحل.

ويهدف المشروع إلى دمج الإعداد النفسي والذهني، ضمن منظومة إعداد لاعبي المنتخبات الوطنية، من خلال برامج متخصصة تسهم في تطوير المهارات الذهنية والنفسية للاعبين، وتعزيز التركيز والثقة بالنفس، والقدرة على التعامل مع الضغوط والمنافسات، بما يتكامل مع الجوانب الفنية والبدنية والطبية.

كما تناول الاجتماع آليات ومراحل تنفيذ المشروع والتنسيق بين الأجهزة الفنية والطبية والمتخصصين في الإعداد الذهني، بما يضمن تطبيقه بصورة احترافية تتوافق مع متطلبات كرة القدم الحديثة.