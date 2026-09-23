قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد القبض عليه لحيازته الكوكايين.. من هو الشاعر وليد الغزالي؟
باكستان: تعيين جنرال متقاعد كأول أمين عام لـ حلف مكة الدفاعي
موعد مباراة السعودية والكويت في خليجي 27 والقنوات الناقلة
شباب الأهلي دبي: الزمالك يمتلك الأولوية حال عودة خوان بيزيرا إلى الدوري المصري
الأوكازيون الصيفي تحت الرقابة.. تخفيضات تصل إلى 50% وتحذير من العروض الوهمية
مصر والكونغو الديمقراطية تتوافقان على قواعد القانون الدولي للمجاري المائية العابرة للحدود
بـ 20 لغة.. الأوقاف تتيح «مختصر الشمائل المحمدية» على منصتها الرقمية
بمشاركة 12 دولة عربية.. الشباب والرياضة تستعد لانطلاق فعاليات سفينة النيل للشباب العربي بالأقصر وأسوان
داليا البحيري لـ«صدى البلد»: أتمنى تقديم جزء ثانٍ من «محامي خلع».. والعمل مع هاني رمزي ممتع.. فيديو
أفضل وسيلة للاستثمار.. وتفاصيل أعلى شهادات الادخار في بنك مصر 2026
كانت محتاجة صيانة والمدير مابلغش.. تفاصيل سقوط مروحة على التلاميذ بمدرسة بالنزهة
الدولار يواصل التراجع في البنوك بمنتصف تعاملات اليوم .. وهذا سعره الآن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أبو ريدة يطلع على مشروع متكامل لتطوير الجانب النفسي للاعبي المنتخبات الوطنية

هاني أبو ريدة
هاني أبو ريدة
عبدالله هشام

عقد المهندس هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، اجتماعًا مع الدكتورة هنا حسام صلاح، مدربة الإعداد الذهني الرياضي، بحضور شوقي غريب، المدير الفني للاتحاد، والدكتور محمد أبو العلا، رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم.

وشهد الاجتماع استعراض مشروع «الإطار المتكامل لتطوير الجانب النفسي للاعبي كرة القدم»، والاطلاع على أهدافه ومحاوره الرئيسية، إلى جانب مناقشة خطة تطبيقه بصورة احترافية ومنهجية مع لاعبي المنتخبات الوطنية بمختلف المراحل.

ويهدف المشروع إلى دمج الإعداد النفسي والذهني، ضمن منظومة إعداد لاعبي المنتخبات الوطنية، من خلال برامج متخصصة تسهم في تطوير المهارات الذهنية والنفسية للاعبين، وتعزيز التركيز والثقة بالنفس، والقدرة على التعامل مع الضغوط والمنافسات، بما يتكامل مع الجوانب الفنية والبدنية والطبية.

كما تناول الاجتماع آليات ومراحل تنفيذ المشروع والتنسيق بين الأجهزة الفنية والطبية والمتخصصين في الإعداد الذهني، بما يضمن تطبيقه بصورة احترافية تتوافق مع متطلبات كرة القدم الحديثة.

هاني أبوريدة اتحاد الكرة الاتحاد المصري لكرة القدم شوقي غريب اتحاد الكرة المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

على غزلان وفرح شعبان

«سبب يخلي أي راجل يطلق مراته».. ماذا قال علي غزلان عن الانفصال من فرح شعبان؟

أسعار السلع الغذائية الأساسية في الأسواق اليوم الأربعاء

قبل ما تنزل السوق.. كرتونة البيض بـ 112 جنيهًا وارتفاع أسعار 12 سلعة اليوم

أزمة المعلمين المصريين في الكويت

«الخارجية» تكشف تفاصيل قرار الكويت بشأن المُعلمين المصريين والفئات المُستثناة

واقعة اتهام سيدة للشرطة بالاستيلاء على أموالها وذهبها وحبس زوجها

تفاصيل واقعة اتهام سيدة للشرطة بالاستيلاء على أموالها وذهبها وحبس زوجها

جوارديولا وصلاح

شيء نادر .. «جوارديولا»: محمد صلاح اللاعب الذي تمنيت وجوده معي في مانشستر سيتي

المرجع الديني آية الله العظمى الشبيري الزنجاني.

بعد رحيل الزنجاني.. إيران تعلن الحداد الرسمي في البلاد

ارشيفي

إثيوبيا تشتعل.. جبهة تيجراي تسيطر على مطار ميكيلي

نادي الزمالك

«شبانة» يتساءل بتعجب: عمرك شوفت راعي بيستلف من النادي؟.. و«الجهبذ» وراء جميع أزمات الزمالك

ترشيحاتنا

زخاروفا

روسيا تحذر كندا: شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا أهداف مشروعة للقوات الروسية

اتفاق جرينلاند والدنمارك والولايات المتحدة

الناتو: اتفاق جرينلاند والدنمارك والولايات المتحدة يهدف لتعزيز أمن القطب الشمالي

تقرير: حرب إيران

تقرير: حرب إيران تلقي بظلالها على الاقتصاد الأمريكي وترفع التضخم وأسعار الوقود

بالصور

لا تصلح للاستهلاك الآدمي.. شيف يكشف كوارث عن سيخ الشاورما

لا تصلح للاستهلاك الإدامى.. شيف يكشف كوارث عن سيخ الشاورما
لا تصلح للاستهلاك الإدامى.. شيف يكشف كوارث عن سيخ الشاورما
لا تصلح للاستهلاك الإدامى.. شيف يكشف كوارث عن سيخ الشاورما

آخر عطلة رسمية في 2026.. موعد إجازة 6 أكتوبر للقطاعين الحكومي والخاص

اجازة 6 اكتوبر 2026
اجازة 6 اكتوبر 2026
اجازة 6 اكتوبر 2026

للهيمنة على المستقبل.. حرب الذكاء الاصطناعي تشتعل بين الولايات المتحدة والصين

صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي

وزير الاتصالات يبحث مع مجموعة إنترو القابضة الخطط التنفيذية لإنشاء مركز كيميت للبيانات.. صور

وزير الاتصالات يبحث مع مجموعة إنترو القابضة الخطط التنفيذية لإنشاء مركز كيميت للبيانات
وزير الاتصالات يبحث مع مجموعة إنترو القابضة الخطط التنفيذية لإنشاء مركز كيميت للبيانات
وزير الاتصالات يبحث مع مجموعة إنترو القابضة الخطط التنفيذية لإنشاء مركز كيميت للبيانات

فيديو

عمر السعيد

إسلام جمال وهشام ماجد فى جنازة والد عمر السعيد

أحمد العوضي

لماذا اعتذر العوضي لياسمين عبد العزيز؟.. تفاصيل أزمة تصريحاته الأخيرة

وليمة ضخمة

وليمة بـ1400 خروف و200 جمل.. زفاف عراقي يثير الجدل

عودة اصالة ونانسي عجرم

بعد 11 عامًا من الأزمة.. هل تصالحت أصالة ونانسي؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ني أوسر رع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أمن الطاقة.. رهان الاستقرار

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الشرق الأوسط إلى مرحلة جديدة

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: الأزمات العابرة للحدود.. قراءة في إستراتيجية الأمن القومي المصري

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: حين يتحول الاقتصاد إلى جبهة مواجهة رئيسية

المزيد