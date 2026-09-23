اتحاد الكرة ينعي المدير التنفيذي لمنطقة السويس

نعي الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المهندس هاني أبوريدة، ومجلس إدارة الاتحاد، والأمين العام، وجميع العاملين، ببالغ الحزن والأسى، محسن عنان، المدير التنفيذي لمنطقة السويس لكرة القدم، والذي وافته المنية اليوم.

وتقدم الاتحاد في بيان رسمي بخالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيد، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

في سياق آخر، أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم أسعار تذاكر مباراتي منتخب مصر أمام أنجولا وجنوب أفريقيا، والمقرر إقامتهما خلال فترة التوقف الدولي المقبلة، ضمن استعدادات الفراعنة للمباريات القادمة.

وجاءت أسعار تذاكر مباريات منتخب مصر على النحو التالي:

الدرجة الثالثة: 20 جنيهًا.

الدرجة الثانية: 50 جنيهًا.

الدرجة الأولى: 150 جنيهًا.

المقصورة الرئيسية: 300 جنيه.

ويستعد منتخب مصر لخوض عدد من المواجهات خلال معسكر سبتمبر الجاري، في إطار تحضيرات الجهاز الفني بقيادة حسام حسن للمرحلة المقبلة.