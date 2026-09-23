محافظ أسيوط: تسليم عقود لتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة للمواطنين المستحقين بأبنوب

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار جهود المحافظة في إنهاء ملفات تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة للمواطنين المستحقين، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بشأن الحفاظ على المال العام وأملاك الدولة، والعمل على تقنين أوضاع واضعي اليد وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة، بما يحقق الاستقرار للمواطنين ويحافظ على حقوق الدولة.

وأوضح المحافظ أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبنوب، برئاسة يحيى أبو رحمة رئيس المركز، قامت بتسليم عددا من العقود لتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة للمواطنين المستحقين، وذلك بمقر الوحدة المحلية، بحضور وإشراف شنودة موسى صليب نائب رئيس المركز، وإدارة المتابعة الميدانية بالوحدة المحلية، وذلك بعد استيفاء الملفات للشروط والإجراءات القانونية اللازمة.

تنظيم أوضاع حائزي أراضي أملاك الدولة

وأشار اللواء محمد علوان إلى أن تسليم العقود يأتي ضمن جهود المحافظة لتسريع وتيرة إنهاء ملفات التقنين المستوفاة، وتيسير الإجراءات على المواطنين، بما يسهم في تنظيم أوضاع حائزي أراضي أملاك الدولة، وتحقيق الاستفادة المثلى من أراضي الدولة، وفقًا للأطر القانونية والضوابط المنظمة.

وأضاف المحافظ أن المحافظة حريصة على استمرار المتابعة الدقيقة لملفات التقنين بمختلف المراكز والمدن، وسرعة استكمال الإجراءات للملفات المستوفاة، مع تقديم التسهيلات اللازمة للمواطنين، بما يضمن إنهاء الملفات في إطار من الدقة والشفافية والالتزام بالقانون.

ووجه اللواء محمد علوان التهنئة للمواطنين المستفيدين بمناسبة تسلمهم عقود تقنين أوضاعهم، مؤكدًا استمرار الأجهزة التنفيذية في بذل الجهود اللازمة لإنهاء الملفات المستوفاة، بالتوازي مع الحفاظ على أملاك الدولة وصون حقوقها، وتحقيق الاستخدام الأمثل لها بما يخدم أهداف التنمية ويحفظ حقوق المواطنين والدولة.