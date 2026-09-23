جامعة أسيوط تطلق برنامج شامل لتنمية مهارات الطلاب واكتشاف مواهبهم

أطلقت جامعة أسيوط برنامجها الشامل للأنشطة الطلابية خلال الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2026/2027، الذي يتضمن باقة متنوعة من الفعاليات والبرامج والمسابقات في المجالات الرياضية والفنية والثقافية والاجتماعية والعلمية والجوالة وإعداد القادة والتثقيف السياسي، إلى جانب الأنشطة الموجهة للطلاب ذوي الهمم؛ بما يسهم في صقل مهارات الطلاب، واكتشاف مواهبهم، وتنمية قدراتهم، ودعم مشاركتهم في مختلف المجالات.

يأتي البرنامج تحت رعاية الدكتور أحمد عبدالمولى رئيس جامعة أسيوط وإشراف الدكتورة مديحة درويش، المشرف العام على الأنشطة الطلابية، والدكتور هيثم إبراهيم، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، وبمشاركة مديري الإدارات والأخصائيين، وذلك في إطار حرص الجامعة على توفير بيئة جامعية داعمة لممارسة الأنشطة واكتشاف المواهب وتنمية شخصية الطالب في مختلف جوانبها.

تنمية المهارات الشخصية والمهنية للطلاب

وأكد الدكتور أحمد عبد المولى، حرص الجامعة على تقديم منظومة متكاملة من الأنشطة والبرامج والدورات والمسابقات التي تتيح للطلاب فرصًا متنوعة لاكتساب الخبرات العملية، وتنمية مهاراتهم الشخصية والمهنية، واكتشاف مواهبهم والعمل على دعمها، بما يتوافق مع رؤية الدولة المصرية في إعداد جيل قادر على المنافسة والمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية.

وأشار الدكتور أحمد عبد المولى إلى أن تنوع الأنشطة الطلابية يعكس اهتمام الجامعة ببناء شخصية طلابية متكاملة، وتنمية مهارات الطلاب في المجالات المختلفة، وإعدادهم لمتطلبات المستقبل، إلى جانب ترسيخ الوعي الوطني وتعزيز قيم الانتماء، وتشجيع الشباب على المشاركة الإيجابية في الحياة الجامعية والمجتمعية.

تنظيم دوري الجامعة في الألعاب الجماعية

ويتضمن برنامج الأنشطة الرياضية خلال الفصل الدراسي الأول تنظيم دوري الجامعة في الألعاب الجماعية والبطولات الفردية خلال شهري أكتوبر ونوفمبر، وسباق جري تحت شعار «لا للتدخين» خلال شهر أكتوبر، والمهرجان الترفيهي لطلاب التربية العسكرية بمناسبة احتفالات أكتوبر، إلى جانب تنظيم المهرجان الرياضي الأول للطلاب الوافدين خلال شهر نوفمبر.

كما تنظم الجامعة مراكز تدريب منتخبات الجامعة لاختيار أفضل العناصر وإعدادها للمشاركة في النسخة 54 من الدورة الأوليمبية للجامعات المصرية، خلال شهري نوفمبر وديسمبر.

وتشارك الجامعة خلال الفصل الدراسي الأول في عدد من الفعاليات والمسابقات الرياضية، من بينها دورة الجامعات الإلكترونية «التكنولوجية» بجامعة أسيوط الأهلية خلال شهر أكتوبر، وأوليمبياد الفتاة الجامعية بشرم الشيخ، وبطولة كأس الدكتور مصطفى كمال بجامعة بدر، ومهرجان ألعاب الجنوب بالأقصر خلال شهر نوفمبر، إلى جانب الدورة العربية لخماسي كرة القدم خلال شهر ديسمبر.

كما تنفذ إدارة اللياقة البدنية، على مدار الفصل الدراسي الأول، مراكز التدريب الرياضية للطلبة والطالبات وذوي الهمم، إلى جانب تنظيم بطولة اللياقة البدنية الحديثة، ومهرجان الموانع والقوة البدنية خلال شهر أكتوبر، والمهرجان الرياضي «كروس فيت» بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ومديرية الشباب والرياضة بأسيوط، والمشاركة في باراليمبياد الجامعات المصرية بالتعاون مع مركز رعاية الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعة خلال شهر نوفمبر.

وفي المجال الفني، تقدم إدارة الفنون بالإدارة العامة لرعاية الطلاب مجموعة متنوعة من الأنشطة الداعمة للإبداع واكتشاف المواهب، من خلال أقسام الفنون التشكيلية، والموسيقى، والكورال، والإنشاد الديني، وفن الإبرة، والفنون الشعبية والاستعراضية، والفنون المسرحية.

وتشارك جميع الأقسام في الملتقى الإبداعي الطلابي لكليات الجامعة، في إطار احتفالات الجامعة بانتصارات السادس من أكتوبر، إلى جانب تنفيذ مراكز تدريب استعدادًا للمشاركة في مسابقة «إبداع 15» خلال شهر ديسمبر.

كما يتضمن البرنامج عددًا من المسابقات الفنية، من بينها مسابقة «لوحة وأغنية»، ومهرجان «نغم»، ومسابقة فن الإبرة خلال شهر نوفمبر، إلى جانب تنظيم النسخة السابعة من مهرجان «ستايل» للفنون الشعبية والاستعراضية، وتنفيذ ورش عمل في الفنون الشعبية والمسرحية خلال شهري نوفمبر وديسمبر، فضلًا عن تقديم عرض مسرحي لمشروع مسرح المواجهة والتجوال خلال شهر ديسمبر.

وفي مجال النشاط الثقافي، تنظم الجامعة مجموعة من المسابقات والفعاليات الثقافية، من بينها المسابقة البحثية الثقافية بمناسبة المولد النبوي الشريف خلال شهر سبتمبر، والمهرجان الثقافي الأول، ومسابقة الأبحاث الكبرى عن حرب أكتوبر، ومسابقة أدبية في مجالات الشعر والزجل والقصة القصيرة بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر، ومسابقة «سمعنا صوتك» في مجالات تلاوة القرآن، والإلقاء، والتقديم الإعلامي والإذاعي، والبودكاست، وذلك خلال شهر أكتوبر.

كما تنظم الجامعة الملتقى الديني الأول بين كليات الجامعة والمدن الجامعية خلال شهر نوفمبر، ومسابقة «دولة التلاوة» خلال شهر ديسمبر، إلى جانب المشاركة في أسبوع شباب الجامعات بجامعة المنيا خلال شهر سبتمبر.

ويتضمن البرنامج كذلك تنظيم زيارات ميدانية لمدينة الفنون والثقافة ومدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية، ونادي الأدب، إلى جانب عدد من الندوات التثقيفية حول موضوعات متنوعة، من بينها تجديد الخطاب الديني وبناء الوعي لدى الشباب، فضلًا عن ورش العمل والمناظرات الطلابية والحلقات النقاشية في مختلف المجالات الثقافية.

وتنفذ إدارة الجوالة والخدمة العامة عددًا من البرامج والأنشطة، من بينها مسابقة أكتوبر «مجلة مبتكرة»، ومجموعة من المشروعات الصغيرة للمهارات الكشفية تحت عنوان «الجوالة مشروعك»، إلى جانب تكوين فريق أزمات للجامعة، وتنظيم دورتي حماية مدنية وإسعافات أولية.

كما يتضمن البرنامج الدورة الكشفية الـ45، والدورة الإرشادية الـ31، إلى جانب المشاركة في عدد من الفعاليات، منها أسبوع شباب الجامعات بجامعة المنيا، ومخيم الإغاثة بالتعاون مع وزارتي الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي، ومراكز التدريب الكشفي لوزارة الشباب والرياضة.

وتنظم إدارة الأسر الطلابية عددًا من المسابقات والبرامج على مدار الفصل الدراسي الأول، من بينها مسابقة الرسم بالرصاص في إطار احتفالات أكتوبر، ومسابقة التصوير الفوتوغرافي، ومسابقة ثلاثيات كرة السلة للطلبة والطالبات، ومسابقة الأبحاث الاجتماعية.

كما تنفذ الإدارة برنامجًا تدريبيًا حول كيفية تخطيط وتنفيذ المبادرات، وبرنامج «البيان» في نطق القرآن الكريم، إلى جانب تنظيم رحلة إدارة الأسر.

وفي مجال النشاط الاجتماعي، تنظم الجامعة عددًا من الفعاليات الهادفة إلى تعزيز الوعي المجتمعي لدى الطلاب، من بينها مسابقة البحوث الاجتماعية حول انتصارات أكتوبر، والقوافل الاجتماعية والطبية والتوعوية، ورحلات اليوم الواحد، وبطولة الشطرنج، ومسابقة الطالب والطالبة المثاليين.

كما يتضمن البرنامج تنظيم ندوات توعوية حول عدد من الموضوعات الحيوية، من بينها خطورة المخدرات، وريادة الأعمال والتسويق الإلكتروني، والتحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، ومواجهة المشكلات الاجتماعية، والتطوع والمسئولية المجتمعية لدى الطالب الجامعي.

وتشهد أنشطة إدارة النشاط العلمي تنظيم مجموعة من الفعاليات، من بينها المعرض العلمي بساحة كلية الهندسة «فريق فلايت»، وتنظيم 6 ورش عمل بنادي هواة الفلك، والمؤتمر العلمي الطلابي الرابع لطلاب جامعة أسيوط، إلى جانب فعاليات تعريفية وتنظيمية لفريق «إيناكتس» بالجامعة.

كما يتضمن البرنامج تنظيم ندوة علمية متخصصة للطلاب حول استخدامات الذكاء الاصطناعي، والمشاركة في أسبوع شباب الجامعات بالمنيا، ومشاركة فريق «هيدروجين» في مسابقة «Swung» للتصميمات الميكانيكية بجامعة المنصورة، إلى جانب المشاركة في معرض مصر للطاقة «Egypt Energy Firex»، ومعرض ماك تك مصر «Mactech Egypt» بمركز مصر للمعارض الدولية «EIEC».

وفي مجال إعداد القادة، تنظم الإدارة عددًا من ورش العمل التفاعلية حول المشاركة في المسئولية، إلى جانب برامج تدريبية في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، وريادة الأعمال، وإعداد الكوادر القيادية، وبرنامج «مسار» للتأهيل لسوق العمل، ودورة مدربي المستقبل «TOT».

كما تنظم الإدارة الندوات الذاتية على مستوى كليات الجامعة، إلى جانب مشاركة الجامعة في معسكر إعداد القادة بمعهد إعداد القادة بحلوان.

وفي مجال التثقيف السياسي، تنظم الجامعة نموذج محاكاة مجلس النواب المصري «15»، ونموذج محاكاة منظمة الصحة العالمية، إلى جانب تنفيذ برنامج المناظرات السياسية لطلاب الجامعة، وعقد ندوة تثقيفية كبرى حول حرب أكتوبر المجيدة.