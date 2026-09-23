محافظ أسيوط: مهرجان رياضي لكرة الطائرة جلوس لذوي الهمم بمركز التنمية الشبابية بمنفلوط

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، اهتمام الدولة المصرية بدعم وتمكين ذوي الهمم ودمجهم في مختلف الأنشطة الرياضية والمجتمعية، والعمل على إتاحة الفرص أمامهم لتنمية قدراتهم ومواهبهم، مشيرًا إلى أهمية الرياضة في تعزيز الثقة بالنفس وتنمية المهارات وترسيخ قيم المشاركة وروح الفريق.

بمشاركة 30 لاعبًا ولاعبة.. مهرجان رياضي لكرة الطائرة جلوس لذوي الهمم

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية الشباب والرياضة، نفذت من خلال مركز التنمية الشبابية بمنفلوط مهرجانًا رياضيًا في لعبة الكرة الطائرة جلوس لذوي الهمم، بمشاركة 30 لاعبًا ولاعبة، وذلك في إطار الأنشطة والبرامج الرياضية التي تستهدف توسيع قاعدة الممارسة الرياضية وإتاحة الفرصة لمختلف الفئات لممارسة الأنشطة الرياضية والاستفادة من إمكانات مراكز الشباب.

وأشار المحافظ إلى أن المهرجان شهد مشاركة فاعلة من اللاعبين واللاعبات، وسط أجواء اتسمت بالحماس والتنافس وروح الفريق، بما يسهم في صقل مهاراتهم الرياضية، وتنمية قدراتهم، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، وتشجيعهم على مواصلة ممارسة الرياضة والمشاركة في الفعاليات والأنشطة المختلفة.

وأضاف اللواء محمد علوان أن المحافظة حريصة على دعم وتنفيذ المزيد من الفعاليات والبرامج الرياضية الموجهة لذوي الهمم، وتوفير الأنشطة المناسبة لهم داخل مراكز الشباب، بما يسهم في اكتشاف المواهب الرياضية وتنميتها، ويدعم جهود الدولة في دمج ذوي الهمم وتمكينهم، فضلًا عن تعزيز دور مراكز الشباب كمنشآت خدمية ومجتمعية تتيح أنشطتها لمختلف فئات المجتمع.