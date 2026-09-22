أسيوط.. ضبط 5 أطنان سكر تم التلاعب في أوزانهم خلال حملة بمنفلوط

وجه اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على الأسواق والمحال والمنشآت التجارية والغذائية بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة، للتأكد من التزام السلع والمنتجات المتداولة بالمواصفات والاشتراطات القانونية، والتصدي لمختلف صور الغش التجاري والتلاعب، بما يحفظ حقوق المواطنين ويحميهم من الممارسات المخالفة.

ضبط 5 أطنان سكر ناقص الوزن بمنفلوط

وأوضح المحافظ أن مديرية التموين والتجارة الداخلية، تحت إشراف الدكتور عنتر سعيد، وكيل المديرية، وبالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة منفلوط برئاسة مصطفى العطيفي، رئيس المركز، نفذت حملة رقابية مكبرة بنطاق المركز، أسفرت عن ضبط 5 أطنان من السكر بإجمالي 250 لفة، وتبين من خلال الفحص أن المضبوطات غير مطابقة للوزن الصحيح المقرر.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أن الحملة شارك فيها نواب رئيس المركز، وإدارة تموين منفلوط، وهيئة سلامة الغذاء، وإدارة رخص المحلات التجارية، حيث جرى التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة، وتحرير المحاضر اللازمة، وإحالة الواقعة إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية المقررة.

وشدد المحافظ على استمرار الحملات الرقابية المفاجئة على الأسواق ومنافذ بيع وتداول السلع بمختلف أنحاء المحافظة، مع تكثيف أعمال التفتيش والمرور على المحال والمنشآت التجارية وأماكن تخزين وتداول المنتجات، والتعامل الفوري مع أي مخالفات تمس حقوق المواطنين أو تمثل صورة من صور الغش والتلاعب.

وأكد اللواء محمد علوان أهمية استمرار التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والرقابية، وإحكام الرقابة على الأسواق والتأكد من التزام المنشآت بالقواعد والاشتراطات القانونية، بما يسهم في حماية المواطنين وضمان تداول السلع وفق الأوزان والمواصفات المقررة.