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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: رفع 450 طنًا من المخلفات خلال حملة بالمعابدة في أبنوب

رفع 450 طنًا من المخلفات خلال حملة مكبرة بالمعابدة في أبنوب
رفع 450 طنًا من المخلفات خلال حملة مكبرة بالمعابدة في أبنوب
إيهاب عمر

وجه اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، بسرعة رفع كافة المخلفات وتراكمات القمامة بقرية المعابدة التابعة لمركز أبنوب، وذلك عقب زيارته الأخيرة للقرية ولقائه عددًا من الأهالي والوقوف على احتياجاتهم.

وأكد استمرار تكثيف أعمال النظافة ورفع التراكمات بمختلف المراكز والقرى، والاستفادة من المعدات والإمكانات المتاحة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح المحافظ أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبنوب برئاسة يحيى زكريا أبو رحمة، رئيس المركز، واصلت لليوم الثاني على التوالي تنفيذ حملة نظافة مكبرة بقرية المعابدة، تنفيذًا لتوجيهاته، وبمشاركة معدات الإنقاذ السريع بمحافظة أسيوط بقيادة أحمد رشاد، مدير الإنقاذ السريع بالمحافظة، وبإشراف علي محمد أحمد، نائب رئيس المركز، وزين عباس خلف، رئيس قرية المعابدة، لرفع المخلفات والتراكمات وتحسين مستوى النظافة بالقرية.

رفع 450 طنًا من المخلفات خلال حملة مكبرة بالمعابدة

وأشار اللواء محمد علوان إلى أن الحملة استهدفت عددًا من النقاط والمناطق التي شهدت تجمعات للمخلفات والقمامة، شملت منطقة موقف المعابدة، والنقطة القديمة، والمقلب المجاور لمجمع خدمات المعابدة، ومنطقة بيت عبد النبي، وعزبة سعيد، ومنطقة الدير المعلق، وقرية شقلقيل، حيث أسفرت الأعمال عن رفع ونقل نحو 450 طنًا من المخلفات والقمامة والتراكمات والتعامل معها، إلى جانب تنفيذ أعمال تمهيد وتسوية للطريق الرئيسي باستخدام الجليدر، بما يسهم في تيسير حركة المواطنين والمركبات ورفع كفاءة الطريق.

وأكد المحافظ أن توجيهاته برفع المخلفات تأتي في إطار الاستجابة الفورية لاحتياجات أهالي القرية، مشددًا على ضرورة استمرار أعمال النظافة والمتابعة الميدانية، ورصد أي نقاط لتجمع المخلفات والتعامل معها أولًا بأول، مع توجيه المعدات إلى المناطق الأكثر احتياجًا وفقًا للأولويات، لمنع تراكم المخلفات مجددًا والحفاظ على ما تم إنجازه.

كما دعا اللواء محمد علوان المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة التنفيذية والالتزام بإلقاء المخلفات في الأماكن المخصصة لها وعدم إلقائها بالطرق والشوارع، حفاظًا على النظافة والصحة العامة، ودعمًا للجهود المبذولة لتوفير بيئة نظيفة وآمنة لأهالي القرية.

أسيوط المخلفات القمامة مركز أبنوب أعمال النظافة

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