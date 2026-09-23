محافظ أسيوط يلتقي أهالي قرية المعابدة بأبنوب ويوجه بحزمة من الإجراءات لتحسين الخدمات

التقى اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، عددًا من أهالي قرية المعابدة التابعة لمركز أبنوب، للاستماع إلى مطالبهم واحتياجاتهم في مختلف القطاعات الخدمية، وتوجيه الأجهزة التنفيذية المعنية بسرعة بحثها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، وذلك بحضور الدكتور مينا عماد، نائب المحافظ، واللواء محمد سليم، السكرتير العام المساعد للمحافظة، ويحيى أبو رحمة، رئيس مركز ومدينة أبنوب، ومحمد إبراهيم، وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس مصطفى عبد الفتاح، مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية بأسيوط، والدكتور محمد جمال، وكيل وزارة الصحة، والمهندس أحمد صلاح فخري، مدير مديرية الطرق والنقل، والدكتور عنتر سعيد، وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية، والدكتور أحمد سيد، وكيل مديرية الصحة للشئون الوقائية، والمهندس أحمد حسن، مدير المشروعات بشركة طاقة غاز، والمهندس شعبان عبد المنعم سعيد، مدير مشروع وحدة الرصف والمحاسبة، وأمل جميل، مدير عام العلاقات والمتابعة والمتحدث باسم شركة مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب عدد من أهالي القرية.

احتياجات المواطنين ومشكلاتهم

وأوضح محافظ أسيوط أن لقاءات المواطنين تمثل محورًا أساسيًا في العمل التنفيذي بالمحافظة، لما تتيحه من التعرف بصورة مباشرة على احتياجات المواطنين ومشكلاتهم، والتنسيق مع الجهات المعنية لوضع الحلول والإجراءات المناسبة وفق الإمكانات والاعتمادات المتاحة، مع متابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات على أرض الواقع.

اعتماد 32 مليون جنيه لأعمال الرصف

وفيما يتعلق بمطالب الأهالي بشأن الطرق، أشار المحافظ إلى أنه تم إدراج اعتماد مالي قدره 32 مليون جنيه لأعمال الرصف بمركز أبنوب ضمن خطة العام المالي 2026/2027، تتضمن تنفيذ أعمال رصف طريق بني محمد – المعابدة بطول نحو 6 كيلومترات وبتكلفة 18 مليون جنيه، إلى جانب رصف طريق عرب القداديح حتى منشر ريحان باعتماد مالي قدره 14 مليون جنيه.

وفي قطاع التعليم، وجه المحافظ بسرعة التعامل مع مشكلة الكثافات الطلابية بقرية المعابدة، موضحًا أنه تم طرح مدرستين بالقرية وجار تنفيذ أعمالهما، وهما مدرسة المعابدة الابتدائية بطاقة 39 فصلًا بنظام الإحلال الجزئي، ومدرسة عزبة سعيد الابتدائية بطاقة 16 فصلًا بنظام الإحلال الجزئي، بإجمالي طاقة استيعابية تصل إلى 2750 طالبًا، بما يسهم في خفض الكثافات الطلابية بالفصول وتحسين البيئة التعليمية.

وأضاف المحافظ أنه جار إعداد المستندات اللازمة لطرح مدرسة عزبة محمد خليل "آل رضوان"، بما يدعم التوسع في المنشآت التعليمية بالقرية، كما وجه بمراجعة موقف إعادة تشغيل قاعات رياض الأطفال ببعض مدارس القرية بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، مؤكدًا أنه في حال التبرع بأراضي داخل الحيز سيتم التنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية لإدراجها ضمن خطط الإنشاءات وفق الإجراءات والاعتمادات المقرر موجها رئيس المركز بحصر أراضي أملاك الدولة المناسبة لتخصيصها وإنشاء مدارس جديدة،

وفي قطاع الصحة، وجه المحافظ بدراسة دعم الوحدة الصحية بالمعابدة بالأطباء من خلال الاستعانة بالمتفرغين أو المحالين إلى المعاش والتعاقد معهم بنظام اليومية بأجر مجزي يومي، بما يسهم في دعم العمل بالوحدة وتوفير الخدمة الطبية لأهالي القرية، إلى جانب تنظيم قوافل طبية علاجية شهرية تشمل الكشف الطبي وصرف العلاج وإجراء الأشعات والفحوصات اللازمة لخدمة المواطنين.

وفيما يتعلق بمياه الشرب، شدد المحافظ على استمرار متابعة جودة المياه وسحب العينات وإرسالها إلى المعامل المختصة للتأكد من مطابقتها للمواصفات، مشيرًا إلى أنه وجه خلال زيارته الأخيرة لمحطة مياه المعابدة المرشحة الجديدة بسرعة مد كابل الكهرباء للانتهاء من أعمال المحطة خلال شهر للحد من الاعتماد على الآبار الارتوازية.

كما وجه المحافظ بسرعة الانتهاء من أعمال توصيل شبكات الصرف الصحي بالقرية، ووضع برنامج زمني واضح ومنتظم لاستكمال الأعمال ورد الشيء إلى أصله أولًا بأول، مع التنسيق الكامل بين الجهات المنفذة والوحدات المحلية لمنع ترك مواقع الأعمال دون استكمال أو إعادة الشيء إلى أصله.

ووجه المحافظ أيضًا رئيس مركز ومدينة أبنوب بتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات والتراكمات من المداخل العمومية للقرى، والعمل على حل مشكلة كشافات الإنارة بقرية المعابدة وإدراج شراء كشافات جديدة للمناطق التي تحتاج إلى دعم ضمن الخطة الاستثمارية الجديدة، إلى جانب دراسة نقل موقف السيارات بالقرية إلى موقع آخر بما يحقق سيولة أفضل للحركة ويخدم المواطنين.

كما وجه المحافظ بدراسة توفير وسيلة مواصلات تربط قرية المعابدة بمركز ومدينة منفلوط، بما يسهم في تيسير انتقال المواطنين، ومخاطبة مسئولي البنوك لبحث توفير ماكينات صراف آلي ATM بمجمع الخدمات الحكومية أو أحد المباني الحكومية بالقرية، تيسيرًا على المواطنين في الحصول على الخدمات المصرفية.

وشدد المحافظ على سرعة تشغيل جميع المكاتب الخدمية بمجمع الخدمات الحكومية بالقرية، بما يخفف عن المواطنين أعباء الانتقال إلى المناطق الأخرى للحصول على الخدمات ومن بينها الشهر العقاري والسجل المدني، إلى جانب مخاطبة وزارة الموارد المائية والري لبحث إدراج تنفيذ كباري على الترع لخدمة أهالي المعابدة والقرى المجاورة وتيسير حركة المواطنين والمركبات.

كما وجه ببحث إمكانية توفير أراضي بالظهير الصحراوي لإقامة مدافن للمسلمين والمسيحيين لخدمة أهالي قرى المعابدة وعرب العطيات والشنابلة وشقلقيل، بما يلبي احتياجات المواطنين في هذا القطاع.

وأكد اللواء محمد علوان أن المحافظة مستمرة في متابعة مطالب أهالي قرية المعابدة والعمل على تنفيذ الإجراءات والتكليفات التي تم توجيه الأجهزة المعنية بها، وفقًا للأولويات والاعتمادات المتاحة، مشددًا على أهمية التنسيق بين مختلف الجهات التنفيذية وسرعة التعامل مع احتياجات المواطنين، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات الأساسية ورفع كفاءة المرافق والخدمات المقدمة لأهالي القرية والقرى المجاورة.