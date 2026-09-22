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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وكيل وزارة التعليم بأسيوط يتفقد فعاليات الفحص الطبى الشامل للطلاب الجدد بمدارس أبنوب

وكيل وزارة التعليم بأسيوط يتفقد فعاليات الفحص الطبى الشامل للطلاب الجدد بمدارس ابنوب
وكيل وزارة التعليم بأسيوط يتفقد فعاليات الفحص الطبى الشامل للطلاب الجدد بمدارس ابنوب
إيهاب عمر

تفقد محمد ابراهيم دسوقى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، اليوم الثلاثاء ، فعاليات الفحص الطبى الشامل للطلاب الجدد بمدارس ابنوب وذلك بالتنسيق مع مديرية الصحة.

وذلك تحت رعاية ودعم محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى واللواء محمد علوان محافظ اسيوط...رافقه خلالها الدكتور أحمد حسنين بحر مدير إدارة ابنوب التعليمية وحسام محمود مدير إدارة شؤون الطلاب والامتحان بالمديرية.

الفحص الطبى الشامل على الطلاب الجدد

حيث تفقد وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط -  خلال جولته التفقدية التى بدأها صباح اليوم بتفقد 6 مدارس بمركز ابنوب - بزيارة مدرسة الطويل الابتدائية القديمة بإدارة ابنوب التعليمية وتابع أعمال الفحص الطبى الشامل على الطلاب الجدد بالمدرسة والتى يتم خلالها فحص وقياس النظر  وقياس الطول ووزن الطفل ومؤشر كتلة الجسم للطلاب المستهدفين .

واطمأن وكيل الوزارة على استمرار فعاليات الحملة واستمرارها بجميع المدارس لتحقيق المستهدف منها ،مؤكدا أن فعاليات الفحص الطبى الشامل تجرى بدعم من اللواء محمد علوان محافظ أسيوط منذ بدء العام الدراسى الجديد بكافة المدارس الابتدائية بقرى ومراكز المحافظة ، لافتا إلى أنه في حالة إكتشاف أي إصابات بين التلاميذ يتم إحالتهم إلى اللجان الطبية بالتأمين الصحي لتلقى العلاج بالمجان وإجراء الكشف وجميع الفحوصات الطبية الكاملة ،معلنا تقديم كافة سبل الدعم وتذليل العقبات التي قد تواجه تنفيذ الحملات الطبية و القوافل والمبادرات الرئاسية لطلاب المدارس .

أسيوط وزارة التربية والتعليم الفحص الطبى مديرية الصحة إدارة ابنوب التعليمية مدارس الطلاب الجدد

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