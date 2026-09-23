محافظ أسيوط: رفع 60 طنًا من مخلفات تطهير ترعة الشامية بساحل سليم

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار أعمال تطهير الترع والمصارف بمختلف مراكز وقرى المحافظة، مع سرعة رفع ونقل نواتج ومخلفات التطهير أولًا بأول، بما يسهم في الحفاظ على كفاءة المجاري المائية، والحد من تراكم المخلفات، وتحسين مستوى النظافة والبيئة المحيطة بها.

رفع 60 طنًا من مخلفات تطهير ترعة الشامية

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساحل سليم، برئاسة محمد إسماعيل رئيس المركز، تابعت أعمال تطهير ترعة الشامية المارة داخل زمام قرية العونة، حيث تم رفع ونقل نحو 60 طنًا من نواتج ومخلفات التطهير إلى المطمر العمومي، وذلك ضمن جهود المحافظة لتحسين مستوى الخدمات والحفاظ على البيئة والارتقاء بالمظهر العام بالقرى.

وأضاف أن أعمال رفع المخلفات تمت تحت إشراف محمود همام، رئيس الوحدة المحلية بالعونة، وممدوح عامر، سكرتير الوحدة، مع متابعة أعمال النقل والتخلص من المخلفات بالموقع المخصص لذلك، والتأكد من عدم تراكمها على جانبي الترعة أو الطرق المحيطة.

وأشار المحافظ إلى أهمية استمرار أعمال التطهير ورفع نواتج التطهير بصورة منتظمة، بالتنسيق بين الوحدات المحلية والجهات المعنية، بما يضمن الحفاظ على كفاءة الترع والمصارف وتحسين مستوى الخدمات البيئية المقدمة للمواطنين.

وشدد اللواء محمد علوان على ضرورة تكثيف المتابعة الميدانية لأعمال تطهير المجاري المائية، وسرعة رفع نواتج التطهير ونقلها إلى المواقع المخصصة، وعدم تركها على جوانب الترع أو الطرق، حفاظًا على البيئة والصحة العامة، وتحسين مستوى النظافة والخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف قرى ومراكز المحافظة.