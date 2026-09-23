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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

فريدة سيف النصر تسخر من تشبيه أحمد العوضي للنساء بالسيارات

فريده سيف النصر
فريده سيف النصر
يمنى عبد الظاهر

دخلت الفنانة فريدة سيف النصر على خط الجدل المثار خلال الساعات الماضية بسبب تصريحات الفنان أحمد العوضي، التي شبّه خلالها النساء بالسيارات، في حديث أثار تفاعلًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي

وكتبت فريدة عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «اسبرينة ماتنسوش بجد تاخدوها حقيقى.. بالنسبة لماركة العربيات اللى عماله تهل علينا.. معرفش ليه.. عمر الواحد ماينسى أول عربية يسوقها بعد ما كان بيسوق رجليه.. عملت لنا وضع ويحس الواحد أنه بقى حاجة تانية».

وأضافت: «أول عربية ليها طعم تانى بالذات لو حنينة.. بعد كدا كله عبارة عن عجل وبنغيره من غير ذكرى أصلا.. وربنا يكفينا شر الحديد ويدينا خيره.. وحسب نياتكم تسوقون وعجمي».


وكان أحمد العوضى أوضح فى منشور عبر حسابه بـ«فيس بوك» عن تصريحاته فى برنامج «قصتي»: «لم أقصد بتاتًا بتاتًا أى معنى سئ لأى شخص فى برنامج قصتى وكامل الاحترام للجميع».

وتابع العوضى: «وما تم تداوله من تصريحات تخص السيارات وتأويل التصريحات هو يخص من يتناقلون التصريحات لكنى لم أقصد تمامًا ما قد فهمه البعض فالتشبيه كان عائدًا على مراحل الحياة وليس العلاقات العاطفية».

وأضاف العوضى: «وأعتذر إن كان البعض قد فهم فهمًا خاطئًا لمضمون الحديث.. فأنا أكن كل الاحترام والتقدير لنجمة العالم العربى الأولى، وقد ذكرت مرارًا وتكرارًا على مدار الحديث أنى أحمل كل الذكريات الطيبه لكل من دخل حياتى، اعتذر منها إن كان البعض قد فسر كلامى بالخطأ.. والاعتذار واجب مادام قد فهم البعض الحديث بالمعنى الخاطئ.. وهذا بوست للتوضيح وأكرر اعتذارى مرة ثانية».

واختتم العوضى منشوره قائلًا: «والذكر بالذكر أنا أُدين لياسمين عبد العزيز بالكثير فى مشوارى وأقدرها واحترمها واتمنى لها كل النجاح والتألق كالعادة».

الفنانة فريدة سيف النصر الفنان أحمد العوضي شبّه خلالها النساء بالسيارات اعتذار العوضي ياسمين عبد العزير

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